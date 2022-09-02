Xiaomi kullanıcılarına üzücü haber: O cihazlar güncellenmeyecek
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi de artık güncelleme vermeyeceği cihazların bir listesini açıkladı.
Android cihazlar tarafında güncelleme desteğinin bittiği cihazların sayısı giderek artıyor.
Xiaomi tarafından açıklanan listede yeni modellerin yer aldığı görüldü buna göre artık söz konusu cihazlar güncelleme desteği alamayacak. Android 13’ün tanıtılmasının ardından teknoloji şirketlerinde bir hummalı bir çalışma var. Akıllı telefon üreticileri cihazlarını yeni güncellemeye hazırlamak için çabalarken, bir yandan da bu güncellemeyi alamayacak cihazları da belirliyor.
XIAOMI'NİN GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KESECEĞİ AKILLI TELEFONLAR
Xiaomi de güncelleme desteğini çekeceği telefonlarının listesini şu şekilde yayımladı:
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4c
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5c
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8 SE
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
MIX 2S
Mi MIX 2S
Mi 8 Explorer Edition
Mi 8
Mi 9
MIX 3
Mi MIX 3
Mi 8 UD
Mi 9 SE
Mi PLAY
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
İlgili Haberler
- Ağustos ayının en hızlı Android telefonları açıklandı!
-
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!
- CHP'li Başarır'dan AKP'li Çelik'e tepki