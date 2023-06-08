Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılıyor!

Apple'ın son çıkardığı akıllı telefon iPhone 14'ün en pahalıya satıldığı ülke Türkiye oldu. En ucuz ülkenin ise Çin olduğu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:47
Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılıyor!
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ABD'li teknoloji devi Apple, geçen günlerde WWDC 2023 etkinliği düzenledi. Etkinliğin ardından şirket, ABD'deki fiyatlarında zam yapmazken kur artışından dolayı Türkiye'de satışa sunduğu tüm ürünlerine zam yaptı.

Türkiye'de telefonlara uygulanan vergilerle birlikte iPhone 14'ün fiyatı 1818 dolar olarak belirlendi. Böylelikle ülkede iPhone 14 serisinin başlangıç ücreti 42.499 TL seviyesine yükseldi. 

Zamların ardından Türkiye, Brezilya'yı geçerek en pahalı iPhone 14 satılan ülke oldu. 

Listenin tamamı ise şöyle: 

Ülke Fiyat (Dolar)
Çin 858
ABD 875
Japonya 877
Hong Kong 880
Tayvan 906
Kanada 921
Birleşik Arap Emirlikleri 926
Malezya 929
Avustralya 930
Tayland 962
Hindistan 970
Singapur 977
Yeni Zelanda 998
Filipinler 1014
Norveç 1026
İsviçre 1036
Birleşik Krallık 1059
Lüksemburg 1071
Avusturya 1085
Almanya 1085
İspanya 1096
Fransa 1107
Belçika 1107
Hollanda 1107
İrlanda 1118
İtalya 1118
Portekiz 1129
Finlandiya 1129
İsveç 1153
Meksika 1200
Danimarka 1211
Çek Cumhuriyet 1217
Polonya 1257
Macaristan 1326
Brezilya 1538
Türkiye 1818

 


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