Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılıyor!
Apple'ın son çıkardığı akıllı telefon iPhone 14'ün en pahalıya satıldığı ülke Türkiye oldu. En ucuz ülkenin ise Çin olduğu açıklandı.
ABD'li teknoloji devi Apple, geçen günlerde WWDC 2023 etkinliği düzenledi. Etkinliğin ardından şirket, ABD'deki fiyatlarında zam yapmazken kur artışından dolayı Türkiye'de satışa sunduğu tüm ürünlerine zam yaptı.
Türkiye'de telefonlara uygulanan vergilerle birlikte iPhone 14'ün fiyatı 1818 dolar olarak belirlendi. Böylelikle ülkede iPhone 14 serisinin başlangıç ücreti 42.499 TL seviyesine yükseldi.
Zamların ardından Türkiye, Brezilya'yı geçerek en pahalı iPhone 14 satılan ülke oldu.
Listenin tamamı ise şöyle:
|Ülke
|Fiyat (Dolar)
|Çin
|858
|ABD
|875
|Japonya
|877
|Hong Kong
|880
|Tayvan
|906
|Kanada
|921
|Birleşik Arap Emirlikleri
|926
|Malezya
|929
|Avustralya
|930
|Tayland
|962
|Hindistan
|970
|Singapur
|977
|Yeni Zelanda
|998
|Filipinler
|1014
|Norveç
|1026
|İsviçre
|1036
|Birleşik Krallık
|1059
|Lüksemburg
|1071
|Avusturya
|1085
|Almanya
|1085
|İspanya
|1096
|Fransa
|1107
|Belçika
|1107
|Hollanda
|1107
|İrlanda
|1118
|İtalya
|1118
|Portekiz
|1129
|Finlandiya
|1129
|İsveç
|1153
|Meksika
|1200
|Danimarka
|1211
|Çek Cumhuriyet
|1217
|Polonya
|1257
|Macaristan
|1326
|Brezilya
|1538
|Türkiye
|1818
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