iPhone kullanıcıları iOS 17 ile nelere kavuşuyor?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:30

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2023'ü düzenledi. Etkinlikte dikkat çeken başlıklarden bir diğeri de iOS 17 oldu. iPhone'lara gelecek yenilikleri de duyuran Apple, bu kapsamda iPhone'ları daha 'pratik ve hızlı' hale getireceğini vurguluyor. Peki, iOS 17 neler getiriyor?

iOS 17 İLE SUNULACAKLAR

Genel anlamda kişiselleştirme ve daha pratik bir kullanım sunmaya odaklanan Apple, iOS 17 ile kilit ekranında yeni kişi görünümü, Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma, sesli mesajları yazıya dökme, canlı stickerlar, gelişmiş otomatik tamamlama, FaceTime'ta mesaj ekleme, fotoğraflarda evcil hayvan albümleri, Bul öğe paylaşımı yanı sıra Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu verebilme, StandBy ile iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma sunuluyor.

Apple NameDrop ile iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşmayı sağlayacakken, Journal ile yeni günlük tutma uygulaması sunuluyor. Google Maps tarafında bir süredir sunulan çevrim dışı haritaları da yeni iOS 17 ile iPhone kullanıcıları karşılıyor.

iOS 17 alacak iPhone modelleri ise şu şekilde: