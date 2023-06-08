Apple Türkiye'den bir ay içinde iPhone'lara üçüncü zam! İşte yeni iPhone fiyatları...

Apple, 5 Haziran 2023’te düzenlediği WWDC23 etkinliği sonrasında App Store fiyat listesini güncellemişti. 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Apple Türkiye ürünlerine bir kez daha zam geldi. iPhone 14'ün 128 GB'lık versiyonu 42.499 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:45
Apple Türkiye'den bir ay içinde iPhone'lara üçüncü zam! İşte yeni iPhone fiyatları...
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Döviz kurunun hızla yükselmesiyle birlikte Apple iki gün önce yaptığı zammı yeterli bulmadı, gece sayfasını yenileyerek tüm fiyatlara yeniden zam yaptı. Böylece Apple son bir ay içinde üç kez ürünlerine zam yapmış oldu. 

İşte, yeni zam sonrası güncel fiyatlar...

iPhone 14 (128 GB) - 37.999 TL’den 42.499 TL’ye

iPhone 14 Plus (128 GB) - 41.999 TL’den 46.999 TL’ye

iPhone 14 Pro (128 GB) - 48.999 TL’den 54.999 TL’ye

iPhone 14 Pro Max (128 GB) - 52.999 TL’den 58.999 TL’ye

iPhone 13 (128 GB) - 31.999 TL’den 35.999 TL’ye

iPhone 13 mini (128 GB) - 28.499 TL’den 31.999 TL’ye

iPhone 12 (64 GB) - 28.499 TL’den 31.999 TL’ye

iPhone SE (64 GB) - 19.499 TL’den 21.999 TL’ye yükseldi.

APPLE WATCH FİYATLARINA YENİ ZAM

Apple Watch Ultra - 32.499 TL’den 36.499 TL’ye

Apple Watch Series 8 - 10.699 TL’den 11.999 TL’ye

Apple Watch SE - 6.899 TL’den 7.699 TL’ye yükseldi

AIRPODS FİYATLARI DA ZAMLANDI!

AirPods Pro 2. nesil - 6.199 TL’den 6.899 TL’ye

AirPods 3. nesil - 4.499 TL’den 5.299 TL’ye

AirPods 2. nesil - 3.999 TL’den 3.799 TL’ye yükseldi.


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