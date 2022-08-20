Dünyanın 'en tehlikeli' akıllı telefonları belli oldu
Akıllı telefonlarda yüksek olması durumunda insan sağlığına zarar veren etkenlerden biri de SAR değeri. BanklessTimes, son raporunda SAR değeri en yüksek akıllı telefonları derledi. Peki hangi cihazların yaydığı radyasyon daha yüksek? İşte ayrıntılar...
Bir akıllı telefon satın almak istediğimizde genellikle özellik, tasarım ve fiyat gibi konulara dikkat ediyoruz. Ancak cihazın insan sağlığına zarar verebilme ihtimalini göz ardı ediyoruz. Tabii Apple, Samsung ve Xiaomi gibi bilinen üreticilerin ürünlerini tercih ettiğimizde çok fazla sıkıntı çıkmıyor.
Zira bu şirketlerin akıllı telefonları satışa çıkmadan önce sağlık standartları açısından belirli denetimlerden geçiyor. Akıllı telefonlarda yüksek olması durumunda insan sağlığına zarar veren etkenlerden biri de SAR değeri.
Peki hangi cihazların SAR değeri diğerlerine göre daha yüksek?
SAR DEĞERİ EN YÜKSEK AKILLI TELEFONLAR
ShiftDelete'in haberine göre; Specific Absorption Rate – Özgül Soğurma Oranı olarak da adlandırılan SAR değeri, akıllı telefonların insan vücuduna yaydığı radyasyon miktarı anlamına geliyor. Bu radyasyon, belirli bir zaman sonra insan vücuduna zarar vermeye başlıyor.
SAR değeri 1 gramlık doku başına düşen değerlerle ölçülüyor. W / Kg ölçü birimiyle ifade edilen bu ölçü oldukça dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu nedenle bir cihaz satın alırken her zaman bilinen teknoloji şirketlerini tercih etmenizi öneririz. Ancak bazen bilinen üreticilerin cihazları da yüksek SAR değerlerine sahip olabiliyor.
BanklessTimes, son raporunda SAR değeri en yüksek akıllı telefonları derledi. Listede FCC’nin maksimum 1.6W / Kg sınırını aşan sadece bir model bulunuyor. Bu cihaz da 1,79W / Kg radyasyon oranıyla 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulan Motorola Edge. Listedeki diğer modellerin radyasyon miktarı belirlenen sınırın altında kaldı.
Örneğin 2019’da tanıtılan Galaxy Note 10+ gibi modellerin 0,19W / Kg seviyelerinde olan SAR değerlerini göz önüne aldığımızda listedeki rakamların yine de yüksek olduğu söylenebilir.
SAR DEĞERİ EN YÜKSEK AKILLI TELEFONLAR
- Motorola Edge – 1,79W / Kg
- ZTE Axon 11 5G – 1,59W / Kg
- OnePlus 6T – 1,55W / Kg
- Sony Xperia XA2 Plus – 1,41W / Kg
- Google Pixel 3 XL – 1,39W / Kg
- Google Pixel 4a – 1,37W / Kg
- OPPO Reno5 5G – 1, 37W / Kg
- Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36W / Kg
- Google Pixel 3 – 1,33W / Kg
- OnePlus 6 – 1,33W / kG
YÜKSEK RADYASYONUN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR
- Görüş alanında daralma
- Kalp rahatsızlıkları v kalp pilinin bozulma riski
- Hafıza zayıflaması ve beyin tümörü riski
- Yoğun stres ve yorgunluk hissi
- Kalıcı işitme bozuklukları
- Konsantrasyon ve dikkat bozulması.
- Embriyo gelişiminin zarar görmesi
- Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma
- Kadınlarda düşük riskinin artması
- İşitmede geçici aksaklıklar oluşması
- Kan hücrelerinin bozulması
- Bas ağrıları ve sersemleme
- Bağışıklık sisteminin bozulması
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