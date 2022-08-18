Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patlarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:13

Gazi Caddesi'ndeki işyerinde meydana gelen olayda, Hasip Başdemir'e ait teknik servise gelen müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi.

Telefonu alan Başdemir'in elinde batarya patladı. Başdemir, bu sırada bataryayı dışarı doğru fırlattı. Tezgahın önüne düşen bataryadan çıkan dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı. Başdemir, eline aldığı kürekle bataryayı dışarı çıkardı.

Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 

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