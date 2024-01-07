Dünyanın en yaşlı ormanı keşfedildi: 'Yüz milyonlarca yıllık...'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 13:52

Güncelleme: 07.01.2024 - 13:53

Gezegenimizde çok sayıda yaşlı orman var, ancak aralarından en yaşlısı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor.

New York yakınlarındaki Hudson Vadisi'nde bulunan bu orman, yaklaşık 386 milyon yaşında olduğuna inanılıyor ki bu da onu Amazon yağmur ormanlarından, Hindistan'ın efsanevi cangıllarından ve güneydoğu Asya'nın uzak ormanlarından daha yaşlı yapıyor.

"SADECE SPOR KULLANARAK ÇOĞALDILAR"

Binghamton Üniversitesi, New York Eyalet Müzesi ve Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir ekip, 2019 yılında Hudson Vadisi'ndeki Catskill Dağları'nın eteklerinde bulunan ormanın yaklaşık 3 bin metrekarelik alan haritasını çıkardı.

Orman, eğrelti otlarına benzeyen cladoxylopsids adı verilen erken dönem bitkileri ve Achaeopteris ağaçlarını içeriyor.

Ormanda ayrıca, üçüncü bir ağaç türünün tek bir örneği de ortaya çıkarıldı. Uzmanlara göre, bu türün kimliği henüz teşhis edilemese de muhtemelen bir likopod olabilir.

Tüm bu ağaçların tohum yerine sadece spor kullanarak çoğaldığı da verilen bilgiler arasında.

DÜNYA NASIL ORMANLIK BİR GEZEGENE DÖNÜŞTÜ?

Cardiff Üniversitesi'nden paleobotanikçi Dr. Christopher Berry, konuya ilişkin demecinde şu ifadelere yer verdi:

"Eski ağaçların kökleri arasında yürüyoruz. Taş ocağının yüzeyinde durarak etrafımızdaki ormanı hayal gücümüzde yeniden inşa edebiliyoruz."

"Ağaçların, atmosferden karbondioksiti nasıl çekmeye başladığını gerçekten anlayabilmek için, en eski ormanların ekolojisini, yaşam alanlarını ve köklenme sistemlerini anlamamız gerekiyor."

"Bu olağanüstü bulgular, ormanlarda yetişen büyük bitkilerin önemine ilişkin genellemelerden uzaklaşarak; hangi bitkilerin, hangi habitatlarda, hangi ekoloji türlerinde küresel değişim süreçlerini yönlendirdiğine ilişkin ayrıntılara inmemizi sağladı."

"Ağaçların arasındaki fosil toprağı tam anlamıyla delebildik ve şimdi Sheffield Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımızla birlikte topraktaki jeokimyasal değişiklikleri araştırıyoruz. Dünya'nın nasıl ormanlık bir gezegene dönüştüğünü şimdiden anlamaya başladık..."

DÜNYANIN EN YAŞLI ORMANLARI HANGİLERİDİR?

Dünyadaki en yaşlı ormanlar, binlerce yıllık ağaçları ve eşsiz ekosistemleri ile bilim insanları ve doğaseverler için büyük önem taşımaktadır.

İşte dünyanın bazı en yaşlı ormanları:

Bristlecone Pine Ormanları, ABD: Kaliforniya ve Nevada'daki White Mountains'ta bulunan bu ormanlar, dünyanın en yaşlı ağaç türlerinden biri olan Bristlecone çamlarına ev sahipliği yapar. Bazı Bristlecone çamlarının yaşı 5 bin yıldan fazladır.

Daintree Yağmur Ormanı, Avustralya: Queensland'de bulunan Daintree, dünyanın en eski tropikal yağmur ormanlarından biridir. Tahminen 135 milyon yıllık bir geçmişe sahiptir ve büyük biyolojik çeşitlilik gösterir.

Yakushima Ormanı, Japonya: Yakushima Adası'ndaki bu orman, 7 bin yıldan daha yaşlı olduğu bilinen sedir ağaçları ile ünlüdür.

Tongass Ulusal Ormanı, ABD: Alaska'da bulunan Tongass, Kuzey Amerika'nın en büyük temperate yağmur ormanıdır. Yaklaşık 17 milyon akre arazide yaşam süren bazı ağaçlar binlerce yıl yaşında olabilir.

Valdivian Temperate Ormanları, Şili ve Arjantin: Güney Amerika'nın bu bölümünde bulunan ormanlar, Jura Dönemi'nden kalma bitki türlerine ev sahipliği yapar ve dünyanın en eski ormanlarından biri olarak kabul edilir.

Bu ormanlar, sadece yaşlarıyla değil, aynı zamanda içerdikleri zengin biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasındaki önemleriyle de dikkat çeker.

Bu nedenle, bu ormanların korunması, biyolojik çeşitliliğin ve gezegenin sağlığının sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir.