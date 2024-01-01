Baba Vanga'nın 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti, 2024 için neler öngördü?

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:35

Geleceği tahmin etme ve bazı kehanetlerinin gerçekleşmesi gibi ürkütücü bir alışkanlığa sahip olan yalnızca Simpsonlar değil.

2023 yılı için yaptığı tahminlerden biri neredeyse son dakikada gerçekleşen Bulgar mistik Baba Vanga (tam adı Vangeliya Pandeva Gushterova) yılın son günlerinde de adından söz ettirmeyi başardı.

YÜZDE 85 İSABETLİLİK

Vanga'nın tahminlerinin şans eseri gerçekleştiğini düşünebilirsiniz, ancak "yüzde 85'lik bir isabetlilik oranına" sahip olduğu akılda tutmakta fayda var.

Donald Trump ve Barack Obama'nın başkan olmasından 11 Eylül'e kadar ABD'nin en büyük olaylarından bazılarını doğru tahmin ederek sadık bir takipçi kitlesi edindiğini hatırlatmak yerinde olacaktır.

KENDİ ÖLÜMÜNÜ DE TAHMİN ETTİ

Gözleri görmeyen Vanga, ölümünden altı yıl önce kendi ölümünü de tüyler ürpertici bir şekilde öngörmüş, hatta hangi tarihte öleceğini bile bildirmişti.

84 yaşındaki Vanga, 11 Ağustos 1996'da kendisi için zamanının dolacağını iddia etti ve bu öngörüsü ile de tam olarak 12'den vurdu.

Ancak ölmeden önce büyük bir iyilik yaptı ve 5079'a yılına kadar ulaşan kehanetlerini belgeledi.

Komplo teorisyenleri, bu gizemli tahminlerden birinin Aralık ayı başında "neredeyse gerçekleştiğini" bildirdi...

TAHMİNİ, ARALIK AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Bulgar mistik, 2023 yılında Dünya'nın, yıkıcı sonuçları olacak "devasa bir güneş fırtınası" tarafından vurulacağını iddia etmişti.

Vanga'nın tahmini 1 Aralık'ta gerçekleşti.

Vanga, sözde güneş tsunamisinin dünyayı kasıp kavuracağını ve Dünya'nın manyetik alanını yok ettikten sonra toplumu Karanlık Çağ'a geri dönmeye zorlayacağını söylüyordu ve sonuçlar tam olarak böyle olmasa da bu, teknik olarak mümkündü.

Güneş patlamaları, güneşin dünyaya dönük olan yüzünde gerçekleşmeleri halinde elektrik şebekelerine zarar verebilir, iletişim hizmetlerini kesmek ve yıllarca sürecek kesintilere neden olmak gibi yaygın hasarlara yol açabilir.

SON 6 YILIN EN GÜÇLÜSÜ...

Henüz Karanlık Çağ'a geri dönmemiş olsak da, Vanga 2023'teki güneş fırtınası konusunda haklıydı.

Hava tahmincileri Aralık ayı başında, insanları 1 Aralık'ta patlak verecek bir güneş fırtınası ve bunun internet, radyo ve GPS hizmetlerinde sorunlara neden olabileceği konusunda uyardı.

Uzay hava durumu fizikçisi Doktor Tamitha Skov, koronal kütle atımı (CME) olarak da bilinen güneş fırtınasının tıpkı Vanga'nın söylediği gibi Dünya'nın manyetik alanına müdahale edebileceğini söyledi. Gerçekten de 2023'e 30 gün kala "güçlü bir jeomanyetik fırtına" gözlemlendi ve G3 derecesinde ölçüldü.

Öte yandan NASA, 16 Aralık'ta, son altı yılın en güçlü güneş patlamasına ait olduğunu duyurduğu görüntüleri yayınladı. Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlamanın, Perşembe günü Dünya'daki bazı noktalarda radyo iletişimini kısa bir süre için devre dışı bıraktığı öğrenildi.

NASA, söz konusu patlamanın radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileme ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturma potansiyeline sahip en yüksek yoğunlukta X sınıfı bir patlama olduğunu açıkladı.

Neyse ki Vanga güneş fırtınası konusunda haklı çıksa da fırtınalar beklendiği kadar yıkıcı olmadı; ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) o sırada 'halkın endişelenmesine gerek olmadığını' çünkü olası etkilerin altyapı operatörleri tarafından hafifletildiğini belirtti.

Vanga'nın öngörüsü, söylediği kadar yıkıcı olmasa da, teknik olarak gerçekleşti.

2024 İÇİN NELER ÖNGÖRDÜ?

Vanga'nın 2024 kehanetleri ise şu şekilde:

1) Putin bir suikastçının hedefi olacak

Vanga, Rusya Devlet Başkanı'nın suikaste uğrayacağını iddia etti.

2) Biyolojik silahlar ve artan terör saldırıları

Kâhin, Avrupa'da terör saldırılarının artacağına ve 'büyük bir ülkenin' yeni yılda biyolojik silahları test edeceğine inanıyordu.

3) Büyük ekonomik kriz

Vanga jeopolitik gerilimler, ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması ve artan borç seviyeleri nedeniyle dünyanın karmaşık bir döneme gireceğini iddia etti.

4) Dehşet verici hava olayları

Ünlü kahine göre, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ülkeler giderek daha şiddetli hava olayları yaşayacak.

5) Siber saldırılar

Vefat ettiğinde internetin henüz emekleme aşamasında olduğu düşünüldüğünde, mistiğin bilgisayar korsanlarının çevrimiçi alandaki saldırılarını artıracağı yönündeki öngörüsü etkileyicidir.

Vanga, siber saldırıların hayati altyapıya karşı gerçekleşeceğini ve bunun da güvenlik için tehlike yaratacağını iddia etti.

6) Hastalıklar için yeni tedaviler

Neyse ki, bu dev felaketler listesinde ileriye dönük bazı olumlu gelişmeler de var.

Vanga, şu anda ölümcül olduğu düşünülen hastalıklar için yeni tedavilerin mevcut olabileceğini öngördü.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, asıl adı Vangelia Pandeva Gushterova olan, Bulgaristan doğumlu bir kahin ve mistikti. 1911 yılında doğmuş ve 1996 yılında vefat etmiştir. Görme engelli olan Baba Vanga, özellikle Doğu Avrupa'da geniş bir takipçi kitlesine sahipti. Hayatı boyunca gelecekle ilgili pek çok kehanette bulundu ve bu kehanetleri nedeniyle dünya çapında ün kazandı.

Baba Vanga'nın kehanetleri arasında, doğal afetler, dünya liderlerinin kaderleri ve büyük siyasi olaylar gibi konular yer alıyordu. Bazı insanlar tarafından "Balkanların Nostradamusu" olarak adlandırıldı. Onun kehanetlerinin doğruluğu ve gerçekliği üzerine pek çok tartışma olmuştur; bazıları onun tahminlerinin etkileyici bir şekilde doğru çıktığını iddia ederken, diğerleri ise bu iddiaların abartılı veya yanlış yorumlandığını savunmaktadır.

Baba Vanga'nın hayatı ve kehanetleri, tarihte mistik ve paranormal olaylara ilgi duyanlar için önemli bir konu olmuştur. Ancak, bilimsel olarak bu tür kehanetlerin gerçekliği kanıtlanmamıştır ve genellikle şüpheyle karşılanır.