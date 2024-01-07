Nostradamus'un kehanetlerinden biri gerçekleşti, 2024 için başka neler öngördü?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:37

Güncelleme: 07.01.2024 - 11:37

16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'un adı en çok da yılın son günlerinde, o yıl için öngördüğü olaylar gerçekleşip gerçekleşmediğinde haberleri süslüyor.

Sözlerimize, efsanevi Fransız astrologun yaklaşan olaylarla ilgili kesin bir takvim oluşturmadığını belirterek başlayalım. Ona atfedilen "kehanetler", 1555 yılında yazdığı "Yüzyıllar" adlı kitabında yer alan dizelerin yorumlarından ibarettir.

2024 yılında Çin ile savaştan, Britanya'nın yeni taç giymiş kralının tahttan indirilmesine kadar pek çok önemli olayın gerçekleşeceğini iddia etti.

Başta şunu hatırlatmakta fayda var, Nostradamus'un kehanetlerinin doğruluğu ve gerçekliği üzerine pek çok tartışma olmuştur; bazıları onun tahminlerinin etkileyici bir şekilde doğru çıktığını iddia ederken, diğerleri ise bu iddiaların abartılı veya yanlış yorumlandığını savunmaktadır.

Nostradamus'un hayatı ve kehanetleri, tarihte mistik ve paranormal olaylara ilgi duyanlar için önemli bir konu olmuştur. Ancak, bilimsel olarak bu tür kehanetlerin gerçekliği kanıtlanmamıştır ve genellikle şüpheyle karşılanır.

"KURU TOPRAK DAHA DA KAVRULACAK..."

Nostradamus büyük bir çevre felaketi öngörmüş ve buna ilişkin olarak şu satırları kaleme almıştı:

"Kuru toprak daha da kavrulacak ve büyük seller olacak..."

Yılbaşı günü Japonya'yı vuran depremin ardından ünlü kahinin kehanetleri yeniden gündeme geldi.

Zira ülke genelinde on binlerce insan evlerinden tahliye edildi ve güçlü depremin, tsunami uyarılarını tetiklemesinin ardından ölü sayısı 48'e yükseldi.

Ülkenin ana adası Honshu'nun batı kıyılarını vuran 7,6 şiddetindeki deprem kıyıya tsunami dalgaları gönderdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirdi.

Ülke tarihindeki en büyük doğal felaketlerden biri olan bu olayla Nostradamus'un kehaneti arasında bağlantı kuranlar olduğu gibi, kötü bir tesadüf olduğunu düşünenler de yok değil.

Kahin Nostradamus ya da doğum adıyla Michel de Nostredame, dünyanın sonu için 1999 yılını öngörmüştü, ancak yine de her ihtimale karşı 2024'e dair de bazı kehanetlerde bulundu.

İşte, onlardan bazıları:

ÇİN İLE SAVAŞ

Yüzyıllar kitabında, "Savaş ve deniz muharebesi" başlığıyla kaydedilmiş bir pasaj şöyle der: "Kızıl düşman korkudan solgunlaşacak / Büyük Okyanus'u dehşete düşürecek..."

Bazı yorumcular bunu, kaçınılmaz olarak Çin'e ve denizdeki olası bir çatışmaya bir gönderme olarak görürken Sky History, NATO'nun da dahil olabileceğini geniş bir deniz savaşı şeklinde yorumluyor.

Çin'in, dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğu düşünüldüğünde, bu dizeler daha anlamlı hale geliyor.

CHARLES'IN TAHTI TEHLİKEDE...

Kral Charles, İngiliz Kraliyeti'nin başına geleli henüz birkaç ay oldu, fakat Nostradamus'a göre tahtı şimdiden risk altında. Zira Kâhin dizelerinde, "tartışmalı bir boşanma yaşayacağını" ve sonunda "Adalar Kralı" olarak tarif ettiği kişinin "zorla kovulacağını" söylüyor.

Dahası; "Saltanatın, kraliyet alametine sahip olmayan biri tarafından gasp edileceğini" öngörüyor.

Çok satan Nostradamus yorumcularından Mario Reading, 2006 yılında yayınlanan bir kitabında, hiçbir kraliyet alametine sahip olmayan Harry'nin, mevcut varis olan kardeşi William'ın yerine tacı alacağını öne sürüyor.

Bu süreçte Harry'nin, kraliyet rolünden feragat ettiğini; yani bir başka deyişle, artık "hiçbir kraliyet alametine sahip olmadığını" hatırlatalım...

İKLİM FELAKETİ

2023'ün bir dizi yıkıcı doğal felakete sahne olduğu düşünüldüğünde, pek çoğumuz dünyanın bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunun acı bir şekilde farkındayız.

Ancak Nostradamus hayranları, 16. yüzyılda yaşamış bu yaşlı kahinin tüm bunları yüzyıllar öncesinden öngördüğünü ve işlerin daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulunduğunu iddia ediyor.

Nostradamus bir dizesinde, "Kuru toprak daha da kavrulacak ve büyük seller olacak" öngörüsünde bulunuyor.

Ayrıca "zararlı bir dalga yoluyla büyük bir kıtlığın geleceğini" de öngörüyor ki bazıları bunu "Bir tsunaminin tarımı vurarak açlığa yol açacağı" şeklinde yorumluyor.

Ne yazık ki bu olasılığı da dışlamak oldukça zor...

YENİ BİR PAPA

Katolik Kilisesi'nin ruhani önderi Papa Francis 86 yaşında ve son zamanlarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor. Bu nedenle, Katolik Kilisesi'nin yakında yeni bir lider aramaya ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor.

Nostradamus, "Yaşlı Papa'nın ölümüyle / Genç bir Romalı seçilecek" diyor ve şöyle devam ediyor: "[Genç Papa] Kilise'nin görüşünü zayıflatacak ve uzun süre Papalık yapacak..."

YENİ BİR DÜNYA GÜCÜNÜN YÜKSELİŞİ

Nostradamus, gelişmekte olan ekonomiler sınıfından bir ülkenin, küresel siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirecek bir şekilde yükselişe geçeceğini öngörüyor.

MERKEZİ OLMAYAN DİJİTAL PARA BİRİMİ

Kahin, finansal paradigmaların değişimini ve yeni bir zenginlik formunun ortaya çıkacağını düşünüyor. Bu tespit, dijital paralara yoruluyor.

DÜNYA DIŞI BİR MEDENİYETLE TEMAS

İnsanlığın Dünya'nın yörüngesini izleyen bir dünya dışı medeniyetle temas kuracağını tahmin ediyor.

BÜYÜK BİR DEPREM

Lüks ve şatafatla meşhur bir şehrin, eşi görülmemiş bir depremle sarsılacağını öngörüyor.

YIKICI BİR KOZMİK FIRTINA

Dünya'yı vuracak güçlü bir kozmik fırtınanın, büyük bozulmalara ve aşırı hava koşullarına neden olacağını öngörüyor. Bu tahmin ise güneş patlamalarına yoruluyor.

TELEPATİK BAĞLANTI

Ünlü kahin kitabında, iletişim modellerinin değişeceğini ve telepatik bir tür iletişim biçimine doğru bir geçiş olacağını da iddia ediyor.

Peki, sizin 2024 için öngörüleriniz neler?

Naçizane tavsiyemiz, geriye değil ileriye bakmalı ve kendi geleceğimizi kendimiz çizmeliyiz. Kehanetlerini okumak eğlenceli olsa da kahinlerin öngörülerine bel bağlamamalıyız...