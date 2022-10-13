Dünya’nın ikizi Venüs’ü keşfedecek 'uzay balonu' test edildi

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:16

Gezegenimizin “ikizi” olarak tanımlanan Venüs, güneş sistemimizde Dünya’ya en çok benzeyen gezegen olarak biliniyor. Yıllar içinde yapılan çalışmalarda Venüs’ün kütlesi ve yer çekimi gibi pek çok özelliğinin gezegenimizle neredeyse aynı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak gezegenin yüzeyinde tespit edilen sıcak hava ve zehirli gazlar gezegenin yaşanabilir olup olmadığı konusunda bir karara varılmasını engelliyordu.

Webtekno'nun haberine göre NASA mühendisleri ise kardeş gezegenimizi daha detaylı inceleyebilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. NASA’nın bu konuda yaptığı en büyük çalışma olan “Uzay Balonu” projesi ise dün ABD’nin Nevada çölünde başarıyla test edildi.

İÇ İÇE GEÇMİŞ İKİ BALONDAN OLUŞUYOR

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) tasarlanan bu uzay balonu, aslında dışarıdan bakıldığında Kapadokya’daki balonlara oldukça benziyor. Ancak tabii ki öyle değil. Bu “Aerobot” aslında iç içe geçmiş iki balondan oluşuyor. İç balonda helyum gazı ve bu gazı dış balona verip geri çekmeyi sağlayan bir motor mevcut. Dış balon ise bildiğimiz balonlara kıyasla çok daha esnek bir materyalden yapılmış durumda. Venüs’ün yüzeyindeki yüksek sıcaklıklara ve gazlara dayanabilecek bir şekilde tasarlandı.

Balon her ne kadar gezegenin yüzeyinde uçmaya elverişli olmasa da yüzeyden birkaç kilometre yukarıdaki “yaşanabilir” olduğu düşünülen atmosferde rahatça uçuş yaparak gezegeni gözlemleyebilecek. Balonun alt kısmındaki sensörler ve kameralar gezegeni inceledikten sonra bu bilgileri Venüs’ün yörüngesindeki ikinci bir araca gönderecek. Bu araç sayesinde de toplanan tüm bilgiler NASA tarafından incelenecek ve gezegenin yaşanabilir olup olmadığı tespit edilecek.

Venüs uzay balonunun kullanıma hazır bir prototipi, geçtiğimiz günlerde ABD’de Nevada çölünde test edildi. Kasıtlı olarak günün en sıcak saatlerinde test edilen balona testler başlamadan önce ekstradan ısı verildi. Bu sayede balonun Venüs’teki muhtemel performansı test edildi. Aerobot’un testleri başarıyla tamamladığı belirtildi.

Tabii ki bu Aerobot, bugüne kadar Venüs’e gönderilmiş tek uzay balonu değil. Sovyetler Birliği, 1984 yılında Vega 1 ve Vega 2 isimli iki adet uzay balonunu Venüs’e göndermiş ve iki balonun enerjileri tükenene kadar (her bir balon yaklaşık 48 saat havada kalabilmişti) veriler toplamıştı. NASA’nın Venüs görevini ne zaman başlatacağı ise şu anda bilinmiyor.



