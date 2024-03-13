Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:43

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:43

Telefon almayı düşünen insanların ilk baktığı şeylerden biri kamera oluyor. En iyi kameraya sahip telefonları farklı testlere tabii tutarak derecelendiren DxOMark, listesini güncelledi.

Buna göre en iyi kameraya sahip telefon Oppo Find X7 Ultra oluyor. 157 puan alan telefon, bir önceki lider olan Huawei Mate 60 Pro+ ile aynı puana sahip. Aslında her iki telefon da diğer modellere göre iyi kameralara sahip.

En iyi kameraya sahip diğer telefonlar ise şu şekilde sıralanıyor: