Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu

Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlar açıklandı. Buna göre ilk sıraya Oppo X7 Ultra çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:43
Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
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Telefon almayı düşünen insanların ilk baktığı şeylerden biri kamera oluyor. En iyi kameraya sahip telefonları farklı testlere tabii tutarak derecelendiren DxOMark, listesini güncelledi.

Buna göre en iyi kameraya sahip telefon Oppo Find X7 Ultra oluyor. 157 puan alan telefon, bir önceki lider olan Huawei Mate 60 Pro+ ile aynı puana sahip. Aslında her iki telefon da diğer modellere göre iyi kameralara sahip.

En iyi kameraya sahip diğer telefonlar ise şu şekilde sıralanıyor:

  1. OPPO Find X7 Ultra – 157 puan
  2. Huawei Mate 60 Pro+ – 157 puan
  3. Huawei P60 Pro – 156 puan
  4. iPhone 15 Pro Max – 154 puan
  5. iPhone 15 Pro – 154 puan
  6. Google Pixel 8 Pro – 153 puan
  7. Oppo Find X6 Pro – 153 puan
  8. Honor Magic5 Pro – 152 puan
  9. Oppo Find X6 – 150 puan
  10. Vivo X100 Pro – 150 puan
  11. Huawei Mate 50 Pro – 149 puan
  12. Google Pixel 8 – 148 puan
  13. Google Pixel 7 Pro – 147 puan
  14. Honor Magic4 Ultimate – 147 puan
  15. Apple iPhone 14 Pro Max – 146 puan
  16. Apple iPhone 14 Pro – 146 puan
  17. iPhone 15 – 145 puan
  18. iPhone 15 Plus – 145 puan
  19. Galaxy S24 Ultra – 144 puan
  20. Huawei P50 Pro – 143 puan

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