Çin'de en çok satan akıllı telefon markası şaşırtıyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 13:01

Güncelleme: 07.03.2024 - 13:01

Her ülkenin tercih ettiği telefon markaları değişiyor. Örneğin ABD'de büyük bir çoğunluk Apple'ın iPhone'larını tercih ediyor, Avrupa'da ise en çok Samsung model cihazlar tercih ediliyor. Kısa bir süre önce de Çin'deki akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği marka belli oldu. Buna göre en çok tercih edilen akıllı telefon markası yine bir Çin markası olan Vivo oldu.

GEÇEN YIL EN ÇOK SATAN APPLE OLMUŞTU

Counterpoint Research tarafından aktarılan bilgilere göre Vivo markasını Huawei, Honor ve Apple takip ediyor.

UHatırlatmak gerekirse Apple, 2023'te Çin'de en çok satılan akıllı telefon markası haline gelmişti. Yeni yılın gelmesiyle beraber kartlar yeniden dağıtıldı ve Apple liderliği kaybetti ve bir hayli geriye düştü.