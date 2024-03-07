Çin'de en çok satan akıllı telefon markası şaşırtıyor
En çok satan akıllı telefonlar ülkeden ülkeye değişmekle beraber uzun yıllar sabit de kalıyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerine ev sahipliği yapan Çin'de de en çok satan telefon markası belli oldu.
Her ülkenin tercih ettiği telefon markaları değişiyor. Örneğin ABD'de büyük bir çoğunluk Apple'ın iPhone'larını tercih ediyor, Avrupa'da ise en çok Samsung model cihazlar tercih ediliyor. Kısa bir süre önce de Çin'deki akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği marka belli oldu. Buna göre en çok tercih edilen akıllı telefon markası yine bir Çin markası olan Vivo oldu.
GEÇEN YIL EN ÇOK SATAN APPLE OLMUŞTU
Counterpoint Research tarafından aktarılan bilgilere göre Vivo markasını Huawei, Honor ve Apple takip ediyor.
UHatırlatmak gerekirse Apple, 2023'te Çin'de en çok satılan akıllı telefon markası haline gelmişti. Yeni yılın gelmesiyle beraber kartlar yeniden dağıtıldı ve Apple liderliği kaybetti ve bir hayli geriye düştü.
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