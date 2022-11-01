NASA, dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek o asteroidin peşinde

01 Kasım 2022 Salı, 09:49

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından başlatılacak olan Psyche Misyonu, Mars ve Jüpiter arasında Güneş'in yörüngesinde dönen, metal açısından zengin Psyche asteroitini incelemeyi amaçlıyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre metalik çekirdekler; Dünya dahil kayalık, karasal gezegenlerin derinliklerinde, manto ve kabuk tabakalarının ulaşılmaz noktalarında bulunuyor. Ancak Psyche, "genç bir gezegenin nikel-demir çekirdeği" gibi görünüyor.

KIBRIS BÜYÜKLÜĞÜNDE

Öte yandan Psyche'nin, türünün en büyüğü olan M-Tipi bir asteroit olduğuna inanılıyor. Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındaki asteroit kuşağında bulunan Psyche, yaklaşık 227 kilometrelik bir çapa sahip. Asteroit bu yönüyle, Kıbrıs adasının maksimum uzunluğundan daha uzun ve o kadar büyük ki aynı kuşaktaki diğer asteroitlerde gözlemlenebilir yerçekimi bozuklukları yaratıyor.

DEMİR, NİKEL VE ALTIN

NASA'ya göre, “Dünya'nın çekirdeğini doğrudan göremiyor veya ölçemiyoruz, ancak Psyche, gezegenleri yaratan şiddetli çarpışmanın tarihine ilişkin benzersiz bir pencere sunuyor.”

Forbes'ta yer alan habere göre Psyche, Dünya'nın çekirdeğinde bulunanlara benzer malzemelerden oluşuyor ve bu çekirdeğin 10 bin katrilyon dolar değerinde demir, nikel ve altın içerdiği düşünülüyor.