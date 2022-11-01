NASA, dünyadaki herkesi milyarder yapabilecek o asteroidin peşinde
NASA, teorik olarak dünyadaki herkesi milyarder yapmaya yetecek, 10 bin katrilyon dolar değerindeki bir asteroidin peşine düşmek için bir uzay misyonu başlattığını duyurdu.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından başlatılacak olan Psyche Misyonu, Mars ve Jüpiter arasında Güneş'in yörüngesinde dönen, metal açısından zengin Psyche asteroitini incelemeyi amaçlıyor.
NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre metalik çekirdekler; Dünya dahil kayalık, karasal gezegenlerin derinliklerinde, manto ve kabuk tabakalarının ulaşılmaz noktalarında bulunuyor. Ancak Psyche, "genç bir gezegenin nikel-demir çekirdeği" gibi görünüyor.
KIBRIS BÜYÜKLÜĞÜNDE
Öte yandan Psyche'nin, türünün en büyüğü olan M-Tipi bir asteroit olduğuna inanılıyor. Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındaki asteroit kuşağında bulunan Psyche, yaklaşık 227 kilometrelik bir çapa sahip. Asteroit bu yönüyle, Kıbrıs adasının maksimum uzunluğundan daha uzun ve o kadar büyük ki aynı kuşaktaki diğer asteroitlerde gözlemlenebilir yerçekimi bozuklukları yaratıyor.
DEMİR, NİKEL VE ALTIN
NASA'ya göre, “Dünya'nın çekirdeğini doğrudan göremiyor veya ölçemiyoruz, ancak Psyche, gezegenleri yaratan şiddetli çarpışmanın tarihine ilişkin benzersiz bir pencere sunuyor.”
Forbes'ta yer alan habere göre Psyche, Dünya'nın çekirdeğinde bulunanlara benzer malzemelerden oluşuyor ve bu çekirdeğin 10 bin katrilyon dolar değerinde demir, nikel ve altın içerdiği düşünülüyor.
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