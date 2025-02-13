Dünyaya çarpma ihtimali olan asteroid, izlenebilecek

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:46

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:46

ESA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce yüzde 1,33 olarak belirtilen 2024 YR4 asteroidinin dünyaya çarpma ihtimalinin, 2032 için yaklaşık yüzde 2 olarak güncellendiği belirtildi.

2024 YR4'ün dünyaya çarpma ihtimalinin giderek artacağı ancak sonradan da azalacağı kaydedilen açıklamada, asteroid hakkında daha çok bilgiye sahip olunması için JWST'nin kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, gözlemlerin, ilk olarak asteroidin en izlenebilir halde olacağı martın başında yapılacağı aktarılarak, ikinci gözlem faaliyetlerinin mayısta yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.

Asteroidin 2028'de tekrar gözlemlenebilir duruma geleceği belirtilen açıklamada, gök bilimcilerinin bu gözlemler sayesinde asteroidin büyüklüğü hakkında daha net bilgiler edinebileceği kaydedildi.

Söz konusu gök cismi, ilk olarak 27 Aralık 2024'te Şili'deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilirken, boyutlarının 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini öngörüyor.

Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmeye devam edileceğini ve çarpma ihtimaline karşı ise asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağını kaydediyor.