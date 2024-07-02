Uzayda katrilyon dolarlık hazine! 16 Psyche asteroidi neden bu kadar önemli?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:44

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:46

2021 yapımı kara komedi "Don't Look Up"ı izleyenler, Mark Rylance’ın canlandırdığı milyarder Sir Peter Isherwell'in, Dünya'ya doğru hızla ilerleyen bir kuyruklu yıldızı madencilik yapma planlarını hatırlayacaktır. Kurgusal teknoloji girişimcisinin açgözlülüğü ve cehaleti insanlığın sonunu getirirken, fikri aslında o kadar da uzak değil.

Gerçekten de, bilim insanlarının Psyche adını verdikleri bir asteroid var ve bu asteroid nadir elementler ve metaller açısından tam bir hazine. Değeri 10 katrilyon dolar olarak tahmin edilen Psyche, dünya ekonomisinin kat kat üzerinde bir değer taşıyor.

KEŞİF VE ÖNEMİ

Psyche, İtalyan astronom Annibale de Gasparis tarafından 17 Mart 1852'de keşfedildi ve ruh tanrıçası olan Psyche'nin adını aldı. Bazen 16 Psyche olarak anılır çünkü keşfedilen on altıncı asteroiddir.

Bu olağanüstü değerin nedeni, asteroidin platin ve paladyum gibi elementlerden oluştuğuna inanılmasıdır. NASA'ya göre, yüzey alanı 165.800 kilometrekare olan düzensiz, patates şekilli asteroidin bileşimi yüzde 30 ile 60 arasında metal içerebilir.

Uzmanlar, aslında bunun erken bir gezegenin (planetesimal) ortaya çıkmış nikel-demir çekirdeği olduğuna inanıyorlar. Bu gezegenciklerin, Ay'ımızın oluşmasına neden olan dev çarpışmadan sorumlu olduğu düşünülüyor.

NASA’NIN GÖREVİ VE GELECEKTEKİ OLASILIKLAR

Ekim 2023'te NASA, efsanevi asteroide ulaşmak için Psyche misyonunu başlattı. Bilim insanları, altın avı yerine Dünya'nın çekirdeğinin ve diğer kayalık gezegenlerin çekirdeklerinin nasıl oluştuğunu öğrenme arzusu ile motive olduklarını söylüyorlar. Psyche, şiddetli çarpışmalar ve birikimlerin Dünya benzeri gezegenleri nasıl yarattığını anlamak için benzersiz bir pencere sunuyor.