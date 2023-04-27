Dünya'ya yakın asteroidlere karşı savunma misyonu planlanıyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:42

Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Sistem Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Chen Qi, ülkenin 2030 civarında bir asteroid üzerinde kinetik çarpışma gerçekleştirmeyi, 2030 ile 2035 arasında asteroidin yörüngesinde değişiklik yapmayı ve 2045'e kadar asteroidin yörüngesini kontrol etmeye yönelik ön becerilere sahip olmayı amaçladığını söyledi.

SAVUNMA AMAÇLI YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Chen'in de aralarında bulunduğu derin uzay keşif uzmanları, Hefei'de Derin Uzay Keşif Laboratuvarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Derin Uzay Keşif Konferansı sırasında Dünya'ya yakın asteroidlere karşı savunma amaçlı yol haritasını açıkladı.

Chen, Dünya'ya yakın asteroidlerin Dünya'ya olası çarpmalarının, insanlığın uzun dönemli sürdürülebilir gelişimine yönelik önemli bir tehdit olduğunu ve savunma teknolojilerine yönelik araştırma ve geliştirmenin, dış uzayda insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasını teşvik etmeye ilişkin önemli bir girişim olduğunu dile getirdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2022'de Dünya'ya yakın asteroidlere yönelik izleme, uyarı ve savunma kabiliyetlerinin teşvik edilmesini açık şekilde ifade eden bir eylem planı açıklamıştı. Konferans sırasında Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı ayrıca Çin'in Dünya'ya yakın asteroidlere karşı savunma misyonunun ilk testi için genel plan, ad ve logo ve müteakip misyonlar için öneri talebinde bulunan bir küresel kampanya da başlattı.

Chen, Çinli uzmanların, önerilere yönelik bazı şartlar da belirlediğini kaydetti. Bu şartlar arasında asteroidle çarpışmanın Dünya'ya tehdit oluşturmaması zorunluluğu ile hedef asteroidin çok uzakta olmaması ve Dünya'daki teleskoplarla gözlemlenebilir olması gibi unsurlar bulunuyor. Chen, "Ortak şekilde roketlerin yüklerini geliştirmek, Dünya'dan ortak küresel gözlemlerde bulunmak ve bilimsel uygulama verilerini paylaşmak üzere uluslararası meslektaşlarımız ile geniş biçimde işbirliği yapmaya istekliyiz" diye ekledi.