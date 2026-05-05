Düşünceleri okuyabilen bir bere geliştiriliyor

İnsanlık çok uzun bir süredir zihin okuma senaryolarına kafayı takmış durumda. Teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle bu düşünceler biraz daha görünür olsa gerçek anlamda kişilerin aklından geçeni tek bir cihaz ya da ürünle öğrenemiyoruz.

Elon Musk, Neuralink ile beynimize implantları yerleştirse de bu hem zihin okuma amaçlı yapılmadı hem de halen test aşamasında. Ancak ABD merkezli bir girişim olan Sabi, Neuralink gibi insan beynine implant yerleştirmeden zihin okumanın yolunu bulmuş olabilir. En azından acısız ve cerrahi bir müdahale gerektirmeden.

Günlük olarak kullanılabilecek yapıda olan bu berede 100 bin adet küçük boyutlarda elektroensefalografi yani EEG sensörü yer alıyor. Bu da cihazın, kişinin beyininde gerçekleşen elektriksel aktivitenin gerçek zamanlı izlemesini sağlıyor. Düşünceler bu şekilde yazıya dökülebiliyor.

Şirket, çalışmalarını yaparken yapay zeka modeli eğitti. Bunun yanı sıra kendi çipini hazırlayan Sabi, bulut sisteminde analiz edilen düşünceleri, bağlı olan telefon, tablet ya da bilgisayar gibi cihazlara aktarıyor. Aktarılana göre dakikada yaklaşık 30 kelime yazabiliyor.

Çalışmada 100 gönüllüden 100 bin saatlik veri toplandı.

Ürün aslında 'zihinleri okumak' ve bilinmeyini bulmak gibi bir amaçtan ziyade engellilik ya da ağır yaralanma durumlarında motor fonksiyonlarını kaybetmiş kişilerle iletişimi daha erişilebilir hale getirebilir.

Sabi bu bere modelini 2026 yılının sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ürün çıktıktan sonra farklı tarzlarda şapka modellerinin de geliştirilmesi planlanıyor.