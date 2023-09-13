Efsane oyun serisi Assassin's Creed'in son oyunu iPhone 15'lere geliyor!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:42

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:42

Apple, dün gerçekleşen Wonderlust Etkinliği'nde iPhone 15 Pro'yu tanıtarak mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıdığını açıkladı. Yeni iPhone 15 Pro, konsol ve PC oyunlarını destekleyerek "yeni nesil mobil oyunculuğu" temsil ediyor.

Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding ve Assassin's Creed Mirage gibi AAA (yüksek bütçeli) oyunlar, iPhone 15 Pro'nun kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Apple, iPhone'da oyun oynamak için büyük performans yükseltmelerini ve ışın izleme özelliğini de tanıttı.

MOBİL OYUNCULUKTA BÜYÜK DÖNÜM NOKTASI

En dikkat çekici gelişmelerden biri, Assassin's Creed Mirage'ın iPhone 15 Pro'da yerel olarak çalışacak olması. Bu, bir konsol veya PC Assassin's Creed oyununun iOS platformunda oynanabilir hale gelmesi anlamına geliyor ve mobil oyunlar için büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

ASSASSİN'S CREED MİRAGE İPHONE 15 PRO'YA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Death Stranding oyunları bu yıl içinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e gelecekken, Assassin's Creed Mirage 2024'ün ilk yarısında kullanıcılara sunulacak.