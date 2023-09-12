iPhone 15'in Türkiye fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:15

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:16

Apple’ın düzenleyeceği ‘Wonderlust’ta markanın yeniliklerinin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin en çok beklenenlerinden bir tanesi de akıllı telefon model ailesinin yeni üyesi iPhone 15...

Etkinlikte hem yeni modelin özellikleri, hem de fiyatları açıklanacak.

Habertürk'ten Cem Özenen, yeni modelin özelliklerini ve Türkiye'deki fiyat beklentileri açıkladı.

Özenen, "Etkinlikte kesin olarak göreceğimizi bildiğimiz ürünler arasında yer alan iPhone 15 ve Apple Watch Series 9’un yanı sıra çok sayıda yenilik söylentisi de yer alıyor. Bunların en başında ise yeni bir AirPods aile üyesi yer alıyor. Bunun yanı sıra Mac’leri bu organizasyonda görmek de bir olasılık olarak yer alıyor. Haziran ayında WWDC’deki gösterinin en büyük sürprizlerinden bir tanesi olan Vision Pro’nun da burada yine gösterinin bir parçası olabileceği de konuşuluyor. Markanın, Series 9 ve Ultra 2’de çeşitli sensör ve donanım iyileştirmeleri yapacağı belirtiliyor. Bu, kalp atış hızı sensörünün güncellenmiş bir versiyonunu içeriyor. Raporlar yeni sensörün daha hassas olduğunu belirtiyor" dedi.

Özenen şöyle devam etti:

"iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor."

FİYATI 100 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLACAK

"Markanın bu yeni modelinin merakla beklenenlerinin başında ise fiyatları geliyor elbette" diyen Özenen "Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

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