Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun belli oldu

Yayınlanma: 09.09.2023 - 01:46

Güncelleme: 09.09.2023 - 01:46

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada bazı oyunlar AAA kalite oyunlar da olabiliyor. Bu hafta verilen oyun ise SpellDrifter oluyor. Oyun, ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUN VERİLİYOR

Oyun, 14 Eylül tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 14 Eylül'e kadar ücretsiz olarak alınan oyun, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Normalde 33 TL'ye satın alınabilen SpellDrifter, taktiksel rol yapma ve deste oluşturma türlerinin en iyi özelliklerini barındıran karma bir oyun.

“Spelldrifter, sıra tabanlı RYO savaşının bulmaca gibi olan pozisyon taktiklerini toplanabilir kart oyununun derin özelleştirilebilme ve tekrar oynanabilme özellikleriyle bir araya getiriyor. Sonuç: oyuncuların zamanı ve mekânı kullanarak ellerinin altındaki kaynaklarla hokkabazlık yaptığı karma bir oyun.

Spelldrifter’ın sunduğu yenilikçi Tick System ile oyunculara kart oyunu stratejisini yeni bir solukla düşünmeleri için meydan okunuyor. Her bir karakter aksiyonu ile sıralar tek bir zaman dilimine diziliyor. Zaman diliminde ustalaşan oyuncular savaşlarda büyük bir avantaj kazanıyor ve önemli zaferler kazanmanın tatminini yaşıyor.

Kendi kahramanlarından oluşan grubunu seç, destelerini oluştur ve gizemli Labyrinth’in girişini ararken Starfall’un içine doğru uzanan derin bir maceraya atıl!“