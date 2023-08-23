Efsane seri Half-Life 2'ye RTX destekli yeni sürüm duyuruldu
Oyun dünyasının efsanelerinden olan Half-Life serisi için yeni bir duyuru yapıldı. Half-Life 2 Remaster RTX desteğine kavuşuyor.
Gamescom 2023 başladı ve oyun dünyasından yeni haberler de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Half-Life 2 için NVIDIA tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Oyuna DLSS, ışın izleme ve RTX IO gibi özellikler dahil ediliyor.
19 YAŞINDAKİ OYUNA YENİ BİR SOLUK
Hatırlayacağınız üzere Half-Life 2 karşımıza 2004 yılında çıktı ve çıktığı dönemden günümüze kadar popülerliğini sürdürdü. Serinin en son oyunu VR olarak çıkmış olan Half-Life: Alyx'di ve o da çok sevildi.
Bu haber serinin tutkunları için önemli. Öte yandan yeni nesil ekran kartına sahip oyuncuları daha iyi bir Half-Life 2 deneyimi bekliyor olacak.
Oyundaki değişiklik için yayınlanan fragman:
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