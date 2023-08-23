Efsane seri Half-Life 2'ye RTX destekli yeni sürüm duyuruldu

Oyun dünyasının efsanelerinden olan Half-Life serisi için yeni bir duyuru yapıldı. Half-Life 2 Remaster RTX desteğine kavuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:50
Efsane seri Half-Life 2'ye RTX destekli yeni sürüm duyuruldu
Abone Ol google-news

Gamescom 2023 başladı ve oyun dünyasından yeni haberler de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Half-Life 2 için NVIDIA tarafından yeni bir duyuru yapıldı. Oyuna DLSS, ışın izleme ve RTX IO gibi özellikler dahil ediliyor.

19 YAŞINDAKİ OYUNA YENİ BİR SOLUK

Hatırlayacağınız üzere Half-Life 2 karşımıza 2004 yılında çıktı ve çıktığı dönemden günümüze kadar popülerliğini sürdürdü. Serinin en son oyunu VR olarak çıkmış olan Half-Life: Alyx'di ve o da çok sevildi.

Bu haber serinin tutkunları için önemli. Öte yandan yeni nesil ekran kartına sahip oyuncuları daha iyi bir Half-Life 2 deneyimi bekliyor olacak.

Oyundaki değişiklik için yayınlanan fragman:

 


Player Alanı
Half-Life 2 Half-Life 2 Remake Half-Life 2 Remaster

İlgili Haberler

Overwatch 2 Steam'de en kötü oyun olarak zirvede!

Overwatch 2 Steam'de en kötü oyun olarak zirvede!
Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunlar belli oldu!

Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunlar belli oldu!
Bilgisayar oyunu oynarken siber suçlulardan korunmak için yapmanız gerekenler nedir? Bilgisayar oyunlarında güvenliğinizi nasıl sağlarsınız?

Bilgisayar oyunu oynarken siber suçlulardan korunmak için yapmanız gerekenler nedir? Bilgisayar oyunlarında güvenliğinizi nasıl sağlarsınız?

En Çok Okunan Haberler