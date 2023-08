Overwatch 2 Steam'de en kötü oyun olarak zirvede!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:01

Güncelleme: 14.08.2023 - 00:01

Yeni sezonla beraber Overwatch, Overwatch 2'ye dönüşmüştü. Yeni karakterlerin gelmesinin yanı sıra eski sezonda yer alan karakterlerin kıyafetleri değiştirilerek farklı mekanların da gelmesi sağlanmıştı. Bir kararlı Blizzard oyunlarını Steam'e getirmeye karar vermişti. Bunlardan biri de yeni versiyonuyla Overwatch 2'ydi. Ancak işler burada biraz karıştı.

YENİ OYUNDA YAPILAN HATALAR HER ŞEYİ DAHA KÖTÜ HALE GETİRDİ

Oyun platforma geldikten kısa bir süre sonra olumsuz yorumlar almaya başladı ve şu anda 'son derece olumsuz' olarak görülüyor. 100 binin üzerinde inceleme bırakan oyuncu Blizzard'ın sistemindeyken oyunu eleştirememenin acısını Steam'e geldiği gibi çıkarttı.

Blizzard'ın oyunda hikaye odaklı PvE Kahraman Görevleri'ni iptal etmesi oyuna yöneltilen eleştirilerin en büyük sebebi olmuş durumda.

Oyun her şeye rağmen en çok oynanan oyunlarda 23'üncü sırada yer alıyor.

Steam'deki karalama kampanyasıyla Overwatch 2, platformdaki en kötü oyun olarak zirveye oturdu. Stem resmi olarak bu listeyi göstermese de Hall of Shame sitesi utanç kaynağı olan oyunları listeliyor. İlk çıktığı yıllarda ödüllere doymayan Overwatch, yeni versiyonla ve yanlış kararlarla en kötü oyun statüsüne ulaştı. Onun ardından War of the Three Kingdoms, Flatout 3: Chaos & Destruction, Identity ve Uriel's Chasm adlı oyunlar listede yer alıyor.