Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunlar belli oldu!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:20

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:20

Epic Games'te bu hafta ücretsiz olarak iki oyun sunuluyor. Bazı haftalar tek bazı haftalar ise iki tane oyunu ücretsiz olarak kullanıcıya ulaştıran Epic, Black Book ve Dodo Peak oyunlarını sunuyor.

BU HAFTA İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK KÜTÜPHANEYE EKLENİYOR

Her iki oyun da 24 Ağustos tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 24 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak alınan bu oyunlar, sonsuza kadar oyunseverlerin kütüphanesinde kalıyor.

Black Book normalde 299 TL'den oyuncularla buluşuyorken, macera türünde, bağımsız tek oyunculu ve rol yapma oyunu olarak sınıflandırılıyor. Oyun Slav mitolojisine dayanıyor ve genç bir kadın büyücü olarak oyunuyorsunuz. Kart tabanlı savaşlar sunan oyunda mitolojik yaratıklarla birlikte yaşıyorsunuz.

Dodo Peak ise normalde 76 TL'ye sunulan bir oyun. Klasik arcade platform tarzında bulmaca oyunu olarak sunulan oyunda tehlikeli tepelerde kaybolan yavrularını arayan dodo kuşunun hikayesini oynuyorsunuz.

24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında ise Homeworld: Deserts of Kharak ücretsiz olacak.