Ekran görüntüsü alanlar dikkat! WhatsApp'a üç yeni özellik geliyor
Whatsap yeni özelliğiyle tek seferlik paylaşımlarda ekran görüntüsü alma özelliğini devre dışı bırakacak. Ayrıca, gruplardan sessizce ayrılma ve çevrimiçi durumu gizleme özelliği de kısa sürede kullanıcıların hizmetine sunulacak.
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaarından biri olan WhatsApp, tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir özellik getireceğini duyurdu.
Gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özellikleri geliştirdiklerini açıklayan şirket şimdi de tek seferlik fotoğraf gönderiminde ekran görüntüsü almayı engellemek için çalışıyor.
Sadece bir kere görüntülenecek şekilde mesaj özelliğini geliştiren WhatsApp, son özellik ile tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliğini devre dışı bırakacak.
Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi. Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olunacak.
WABetainfo’nun haberine göre; WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.
Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.
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