WhatsApp'ta 'durum güncellemeleri' için yeni dönem

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:59

Mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini artıran yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak emoji ile tepki verme özelliğini genişleten platformda durum güncellemeleri için de benzer bir adım söz konusu.

WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre WhatsApp, sesli durumlar için çalışmalara başladı.

SESLİ DURUM GÜNCELLEMELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

ShiftDelete'in haberine göre; WhatsApp‘ın Google Play Beta Program kapsamında sunduğu 2.22.16.3 sürümünde platformda sıklıkla kullanılan durum güncellemeleri için önemli bir yenilik tespit edildi.

Buna göre platform, durumlara sesli not desteği eklemek için çalışmalara başladı. Hatta WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde durum sekmesinin alt kısmına mikrofon butonunun eklendiğini de görülüyor.

Bunun dışında sesli notların yalnızca durum gizlilik ayarlarında seçilen kişilerle paylaşılacak ve eklenen sesli durumlar diğer resim ve videolardaki gibi uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunacak.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Yeni işlev geliştirme aşamasında olduğu için beta kullanıcılarına ne zaman sunulacağı konusunda en ufak bir bilgi yok. Ancak diğer özelliklerde olduğu gibi bir zaman çizelgesinin izlenmesi bekleniyor. Öte yandan şimdilik sadece Android uygulamasını kapsıyor.

WhatsApp kullanıcılarının merakla beklediği emoji ile tepki verme özelliği de nihayet genişledi. Platform, son güncellemeyle daha önce 6 adetle kısıtlanan emojilerin yan tarafına konumlandırılan '+' simgesine tıklayarak daha fazla emojiyle tepki verilmesine ortam sağlayacak.