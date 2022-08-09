WhatsApp, kullanıcılarına gönderilen mesajların silinebilme süresini uzattı

09 Ağustos 2022 Salı, 10:38

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın özelliklerinden biri, gönderilen mesajların silinebiliyor olması. Ancak bu süre oldukça kısa bir zamanla, 68 dakika ile sınırlıydı. Şirket şimdi gönderilen mesajların silinebilme süresini 2 günden uzun bir zamana çıkardı.

Webrazzi haberine göre, yeni zaman sınırını Twitter'da yaptığı bir paylaşımla duyuran şirket, "Artık gönder tuşuna bastıktan sonra mesajlarınızı sohbetlerinizden silmek için 2 günden biraz fazla bir süreniz olacak" açıklmasını yaptı.

Bundan böyle WhatsApp kullanıcılarına mesajlarını silmek için ayrılan süre, 2 gün 12 saati olacak.

Kullanıcılar mesajı sadece kendileri için silebileceği gibi mesajların herkes için silinmesini de talep edebilecek. Mesajların herkes için silinmesi, kişinin bireysel veya grup sohbetine gönderdikleri belirli mesajları silmesine olanak tanıyor.

Kendileri için mesajları silerken, bunları yalnızca kullanıcının cihazından kaldırıyor. Yani bu durumun alıcılarınızın sohbetleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor ve alıcılarınız mesajları sohbet ekranlarında görmeye devam ediyor.

Bununla birlikte WhatsApp'ın mesajların silinmesi süresini uzattığı paylaşıma gelen tepkileri incelendiğinde, kullanıcılar, sürenin uzatılmasından ziyade mesajlara düzenleme butonu gelmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca birçok kişi silinen mesaj bildiriminin kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

WhatsApp, son dönemde yaptığı güncellemelerle adından söz ettiriyor. Şirket son olarak grup sohbetlerinin eski katılımcılarını göstermeye başlayacağını açıklamıştı. Buna göre WhatsApp kullanıcıları, son 60 gün içinde bir gruptan kimin ayrıldığını veya çıkarıldığını görebiliyor.