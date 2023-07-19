Ekran kartı nasıl güncellenir? AMD ekran kartı nasıl güncellenir? Nvidia ekran kartı nasıl güncellenir?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:40

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:48

Bilgisayarlar hem donanımsal hem de yazılımsal bir araçtır. Bu araçların iki özelliğinin de güncel tutulması oldukça önemlidir. Bundan dolayı da içindeki parçaları donanımsal olarak güncellemenin yanı sıra yazılımsal olarak da güncellemek gerekmektedir.

Bu parçalardan biri olan ekran kartının güncellemesi yapılması diğer parçalara göre daha önemlidir. Güncelleme yapılmadığında bilgisayarda ciddi performans düşüklerine sebeb olabilmektedir.

EKRAN KARTI NASIL GÜNCELLENİR?

Ekran kartları genel olarak AMD ve Nvidia olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kartlar iki farklı firmaya aittir. Bu sebepten dolayı da iki firmanın da kartlarını güncellemek için farklı yöntemler bulunmaktadır.

NVIDIA EKRAN KARTI NASIL GÜNCELLENİR?

Nvidia ekran kartlarını güncellemek için iki ayrı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki ve en kolayı Nvidia'nın kendi ürettiği "Nvidia GeForce Experience" adlı uygulamasını indirerek yapılıyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra hesabınıza giriş yapmanız veya kayıtlı değilseniz kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra sol üst taraftan "Sürücüler" kısmına girin. Buradan "Güncel Sürücüleri Kontrol Et" seçeneğine tıklayın.

Daha sonra güncel sürücü varsa “Hızlı Kurulum” diyerek sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Bu süre zarfında sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok.

Bir diğer yöntem ise bu uygulamayı kullanmadan manuel olarak sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Manuel olarak sürücünüzü güncellemek için Nvidia adresine girmeniz lazım. Daha sonra buradan ekran kartınızın özelliklerini seçin. Seçtikten sonra “Aramaya Başla” tuşuna basın. Karşınıza çıkan ekranda size en güncel sürümü gösterecektir. Bu sürüme "Kabul Et ve Yükle" seçeneğine tıkladıktan sorna bilgisayarınıza güncel sürücü yüklenecektir. Bu sürücüyü kurarsanız bilgisayarınızın ekran kartı güncellenmiş olur.

Ancak bu yöntemde dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. Eğer sizin sürümünüz güncelse ve ikinci kez kurmaya çalışırsanız ekran kartınızda bazı sıkıntılar yaşabilirsiniz. Bu yüzden ekran kartınızın mevcut sürümünü kontrol etmeniz gerekmektedir.

AMD EKRAN KARTLARI NASIL GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

AMD ekran kartını güncellemek için ilk önce bilgisayarınızda bulunan "AMD Radeon Settings"e giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra karşınıza çıkan bölümden "Ayarlar" simgesine tıklayın. Karşınıza çıkan ekranın sol tarafında bulunan "Güncelleştirmeleri Kontrol Et" seçeneğine tıklayın. Burada otomatik olarak güncellemelerin içinden son sürüm aranacaktır. Ekran kartınız güncel değilse "İndir" bölümü aktif olacaktır. Son güncelleştirme indirildikten sonra otomatik olarak bilgisayarınıza kurulacaktır.

HER GÜNCELLEMEDEN SONRA YAPMAYI UNUTMAYIN!

Ekran kartı, işlemci, anakart gibi donanımsal ürünlerin yazılımlarını güncelledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra indirdiğiniz yazılımsal donanım aktif olacaktır.