WeTransfer nedir? WeTransfer nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 14:06

Güncelleme: 19.07.2023 - 14:06

WeTransfer nedir? Mail gönderirken 25 MB'dan büyük dosyalar gönderilemiyor. Bu durumdan dolayı da insanlar WeTransfer gibi üçüncü parti uygulamaları kullanmayı tercih ediyor.

WETRANSFER NASIL KULLANILIR?

WeTransfer’i kullanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk önce arama yerine WeTransfer.com yazıp siteye giriş yapmalısınız. Siteye girdikten sonra “Hizmet koşullarını ve çerezleri kabul ediyor musunuz?” sorusuna cevap vermelisiniz.

Kabul ediyorum seçeneğini seçtikten sonra siteyi kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken ilk önce “+” işaretine tıklayarak atmak istediğiniz dosyayı veya dosyaları seçin. Bu dosyaları seçtikten sonra “Alıcı e-posta adresi” bölümüne yollamak istediğiniz kişinin mailini yazın. Daha sonra “E-postanız” bölümüne kendi mail adresinizi yazmalısınız.

Bunları yazdıktan sonra “Başlık” bölümüne mailinizin konusunu “Mesaj” bölümüne ise yollayacağınız dosyanın yanında söylemek istediğiniz bir konu varsa yazabilirsiniz. Daha sonra yollamak istediğiniz dosyaların yüklenmesini beklemeniz lazım. Bunlar yüklendikten sonra “Aktar” tuşuna basarsanız sizin mailinize bir onay kodu postası gelecektir. Mail adresinizden onay verdikten sonra dosyalarınız aktarılmış olacak.

WETRANSFER'DEN NASIL TRANSFER BAĞLANTISI ALINIR?

WeTransfer'den bağlantı almak için siteye giriş yaptıktan sonra "Aktar" yazısının yanındaki yuvarlak içindeki "..." işaretine basmanız gerekiyor. Bu işarete bastıktan sonra karşınıza gelen seçeneklerden "Transfer bağlantısı alın" seçin. Daha sonra göndermek istediğiniz dosyayı seçin ve "Bir bağlantı al" seçeneğine tıklayın. Yükleme tamamlandıktan sonra size bir link verilecek. Bu link sayesinde dosyaya erişebilir ve indirebilirsiniz.