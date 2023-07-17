PC ve MAC'te ekran görüntüsü nasıl alınır?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 17.07.2023 - 17:46

Bilgisayarlarda ekran görüntüsü almak verilerin paylaşımı konusunda birçok kullanıcının işini kolaylaştırıyor. Ayrıca belgelerin kayıt edilmesi konusunda da kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows'larda ekran görüntüsü almak için bazı yöntemler bulunuyor. Peki, bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte MAC ve PC'de ekran görüntüsü almak için yapılması gerekenler...

WINDOWS'DA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Bu yöntemlerden ilki klavyede yer alıyor. Birçok klavyede ekran görüntüsü almak için kullanılan “PrintScreen” tuşu bulunuyor. “Windows” tuşuna ve "PrintScreen" tuşuna aynı anda basarak kullanıcılar ekran görüntüsü alabilir. Bu yöntem ile alınan ekran görüntüleri "Belgelerim" klasöründe yer alan "Resimler" bölümüne kayıt ediliyor.

Windows PC'lerde ekran görüntüsü almak için bir diğer yöntem ise “Ekran Alıntısı Aracı." Windows tuşuna basarak arama yerine "Ekran Alıntısı Aracı" yazıp "Enter" tuşuna basmanız gerekiyor. Daha sonra açılan pencerede "Yeni" seçeneğini seçin ve farenizi kullanarak ekran görüntüsü almak istediğiniz yeri belirlemelisiniz. Bu işlemden sonra karşınıza ekran görüntüsü aldığınız fotoğraf çıkacaktır. Bu fotoğrafın üst kısmında yer alan seçeneklerden "Kaydet" seçeneğine tıklayarak kullanıcılar fotoğrafı bilgisayarındaki istedikleri gibi kayıt edebiliyor.

MAC BİLGİSAYARLARDA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Mac işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda ise kullanıcıların ekran görüntüsü almak için "Shift-cmd-3" tuşlarına aynı anda basmaları gerekiyor.

Ekranda bulunan belirli bir yerin ekran görüntüsünü almak için "Shift-cmd-4" tuşlarına basmalılar.