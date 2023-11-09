Ekranı olmayan akıllı telefonun fiyatı ve özellikleri açıklandı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:37

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:37

Humane, giyilebilir teknoloji alanındaki yeni ürünü olan AI Pin'i tanıtmaya hazırlanıyor. Pin'in resmi lansmanı 16 Kasım Perşembe günü planlanıyor, ancak cihazın neredeyse bütün bilgileri ortaya çıktı.

The Verge'ün haberine göre Humane'in, ayda 24 dolar abonelik ücreti karşılığında T-Mobile'ın ağı üzerinde çalışan, Microsoft ve OpenAI'nin yapay zeka modellerine erişim sağlayan, ekranı olmayan giyilebilir bir akıllı telefonu bu yıl satışa çıkacak.

AI Pin, giysilere veya diğer yüzeylere manyetik olarak takılabilen kare şeklinde bir cihazdır. Ancak bu klips, sadece bir mıknatıs değil. Ayrıca telefonun bataryası da burada yer alıyor. Bu sayede sürekli olarak cihazın pilini değiştirerek gün boyunca çalışır durumda tutabiliyorsunuz. Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alan cihaz, bir kamera, derinlik ve hareket sensörleri kullanarak çevreyi izliyor. Cihazın ortaya çıkan bilgilere göre dahili bir hoparlörü ve Bluetooth sistemi de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar cihaza Bluetooth kulaklık bağlayabiliyor.

Ses tabanlı bir cihaz olmasının yanı sıra, yeşil lazer projektörü sayesinde bilgiyi yansıtabilen bir özelliğe de sahip. Ayrıca cihazın bir dokunmatik yüzeye sahip olduğu için nesneler kameraya yönlendirilebiliyor. Bu sayede de istenilen yere ekran yansıtılabiliyor. Cihaz Cosmos adlı özel olarak geliştirilen bir işletim sistemi ile çalışıyor.

Humane ortaya çıkan bilgilere göre cihazın fiyatını 699 dolar (mevcut kur ile 19 bin 923 TL) olarak belirlemiş.