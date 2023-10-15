Bu buluşla; akıllı telefonlar tek şarjla bir ay dayanabilir!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:32

Eğer mobil cihazlarınızın şarjının sürekli bitmesinden şikayetçiyseniz, göreceli olarak yakın bir gelecekte akıllı telefonların şarjı bitmeden bir ay dayanabilecek. Cambridge Üniversitesi bilim insanları, cihazların yılda yalnızca 12 kez şarj edilmesini gerektirecek kadar verimli çalışabilecek bir mikroçip üzerinde çalışıyor.

CİHAZLARIN DAHA İYİ BATARYALARA SAHİP OLMASINI SAĞLAYABİLİR

Chip'in aktardığı haberde ekibin ticari kolu olan Vaire, hükümetin İngiltere’yi sektörde ön plana çıkarmak için desteklediği bir düzine yarı iletken girişimden biri olarak dikkat çekiyor. Ülkenin Teknoloji Bakanı Paul Scully, yarı iletkenlerin modern dünyanın temeli olduğunu ve elektrikli araçların çalıştırılmasından hastalıklarla mücadeleye kadar her konuda hayati önem taşıdığını söylüyor.

Vaire’nin akıllı telefonların pil ömrünü artırabilecek mikroçipi, Cambridge Üniversitesi’ndeki matematik araştırmacılarından oluşan bir ekibin buluşu. Bu mikroçipin temelini oluşturan fikir, çalışması için neredeyse sıfır enerjiye ihtiyaç duyan bir silikon çipli işlemci tasarlamaya dayanıyor. Böyle bir işlemci, cihazların daha iyi bir bataryaya daha az ihtiyaç duyması anlamına gelecektir.

Şu ana kadar bu konuda kamuya açık çok az bilgi olmasına rağmen, projeyi yürüten SiliconCatalyst.UK’nin yöneticisi Sean Redmond “Eğer bu inanılmaz iddiayı gerçekten yerine getirebilirlerse, bu, bir gün değil, bir ay dayanacak bir cep telefonunuz olacağı anlamına gelir” dedi ve devam etti: “Bugün dünyada hiç kimse bunu bir yarı iletken çip ile gerçeğe dönüştüremedi; eğer bunu yapabilecek biri varsa, o da Cambridge’teki bu ekip olacaktır.”