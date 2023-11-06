Xiaomi HyperOS alacak ilk akıllı telefon modelleri hangileri?

Xiaomi 14 serisiyle MIUI'dan HyperOS'a geçmişti. HyperOS ile başbaşka bir döneme geçen Xiaomi'nin bu sürümünün ilk hangi telefonlara geleceği belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 21:57
Xiaomi HyperOS alacak ilk akıllı telefon modelleri hangileri?
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Xiaomi'nin duyurusunu yaptığı ve yeniliklerin geleceğinin altını çizdiği HyperOS'un ilk olarak hangi telefonlara ve tabletlere geleceği ortaya çıktı. Bu kapsamda yeni sürüm, Xiaomi MIX Fold 3'ün yanı sıra, MIX Fold 2, Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro ve 13 serisine de gelecek Öte yandan Xiaomi Pad 6 Max 14, Xiaomi Pad 6 Pro,  Xiaomi Pad 6 gibi tabletlere de gelecek.

2024 YILININ ORTALARINA KADAR KÜRESEL OLARAK DAĞITILACAK

Bunun yanında Redmi K60 Extreme Edition, Redmi K60 Pro ve Redmi K60 modellerine de ilk olarak gelmesi bekleniyor.

Burada sayılan modeller Çin özelinde ocak ayına kadar HyperOS güncellemesini alacak. Küresel olarak dağıtımı ise 2024 yılının ilk çeyreğinden sonra olacak.


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