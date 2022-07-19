El kurutma makinelerine dikkat: O yöntem daha güvenilir çıktı
ABD'nin Utah eyaletinde bir kişi çeşitli mekanlardaki el kurutma makinelerini test etti. Petri kaplarına alınan örneklerin kuluçkalanmasına izin verildi. Örneklerin sonuçları incelendiğinde ciddi ölçüde mikrop barındırıldığı görüldü.
ABD'nin Utah eyaletinde bir kişi sinema, restoran ve benzin istasyonlarında bulunan el kurutma makinelerindeki uçan bakterileri örnekledi.
Mikropların üç gün boyunca petri kaplarında kuluçkalanmasına izin verdi ve çıkan sonuçları “elleri sallayarak kurutma” yöntemiyle kıyasladı.
New York Post'ta yer alan habere göre, ilgili yerlerden alınan numunelerde, el kurutma makinelerinde ciddi miktarda mikrop çıkarken elleri sallayarak kurutma metodunda herhangi bir bakteriye rastlanmadı.
NE YAPMAK GEREKİYOR?
Türkiye'de artan kağıt fiyatları nedeniyle umumi tuvaletler başta olmak üzere birçok işletme el kurutma makinelerinden tedarik ediyor. Ancak havadaki partikülleri yakalamayan makineler mikrop saçıyor.
İşletmelerin açılımı “Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı” olan HEPA filtreli kurutma makinelerini tercih etmesi gerekiyor.
HEPA filtreli makineler havadaki partikülleri yakalayabiliyor. Bu makinelerin bulunmadığı yerlerde temiz kağıt havlu ve mendil kullanımına devam edilmesi öneriliyor.
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