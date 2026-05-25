El yazısı sanılandan daha çok beyne dair bilgi verebilir

İnsanların büyük bir kısmı artık not almak için kağıt kalem kullanmasa da yeni yapılan araştırma kişilerin el yazılarının beyinlerine dair bilgi verebileceğini ortaya koydu. Portekiz'deki Évora Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışma, el yazısındaki değişikliklerin yaşa bağlı ciddi bilişsel gerilemenin erken bir belirtisi olabileceğini öne sürüyor.

Yazı yazarken el yazısı hakkında eğer ilkokulda değilsek çok fazla düşünmeyiz. Bunu bilinçli yapmasak da aslında bu süreç arka tarafta bir işleyişe sahip. Beynimiz ile hareketlerimiz arasında bir koordinasyon sistemi vardır.

Frontiers in Humen Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmadaki göre araştırmacılar, herkesin ne hakkında yazdığı konusunda farklı zihinsel yeteneğe sahip olmasına rağmen, yazma biçiminin kilit nokta olduğuna inanıyor.

Buna göre erken bilişsel gerilemenin belirleyici özelliklerinden biri, yazıyı kağıda dökme biçiminde gözlemlenebilir. Bu da beynin, hızlı yazmayı sağlayan karmaşık duyusal etkileşimlerle başa çıkamadığının sinyallerini verir. Eğer beyin, yazarken doğal olarak kabul ettiğiniz bilgileri işleyemiyorsa, bunun sebebi aldığı sinyalleri işlemek için bir performans düşürmesi olabilir.

Évora Üniversitesinde yardımcı doçent olan ve çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Ana Rita Matias:

Yazmak sadece bir motor aktivite değil, beynin içine açılan bir pencere. Bilişsel bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerin el yazısı hareketlerinin zamanlaması ve organizasyonunda belirgin kalıplar sergilediğini bulduk. Daha yüksek bilişsel talepler içeren görevler, bilişsel gerilemenin, el yazısı hareketlerinin zaman içinde ne kadar verimli ve tutarlı bir şekilde organize edildiğine yansıdığını gösterdi.

Ekip, yaşlı bakım tesislerinde yaşayan 62 ila 92 yaşları arasındaki 58 yaşlı yetişkinin el yazısı özelliklerini inceledi. Bu özellikler arasında, bilişsel gerileme yaşayan kişilerde belirgin farklılık gösteren hız ve vuruş aktivitesi yer alıyordu. Bu grupta, 38 kişinin tıbbi geçmişinde bilişsel gerileme bildirilmişti.

Tüm katılımcılar, bir tablet üzerinde kalem kullanarak iki görev gerçekleştirdi. Katılımcılardan 20 saniye içinde bir sayfaya 10 yatay çizgi çizmeleri ve aynı süre içinde 10 veya daha fazla nokta işaretlemeleri istendi. Ardından, araştırmacılar el yazısı hızını kaydederken iki kopyalama ve iki dikte egzersizi gerçekleştirdi.

Matias, "Zamanlama ve vuruş organizasyonu, beynin eylemleri nasıl planladığı ve yürüttüğüyle yakından bağlantılıdır ve bu da çalışma belleği ve yürütücü kontrole bağlıdır," diye açıklıyor. "Bu bilişsel sistemler geriledikçe, yazma daha yavaş, daha parçalı ve daha az koordineli hale gelir. Buna karşılık, diğer özellikler, özellikle bilişsel gerilemenin erken evrelerinde, nispeten korunmuş halde kalabilir ve bu da onları daha az hassas göstergeler haline getirir.''

Bilim insanları, bu görevlerin potansiyel bilişsel gerilemenin güvenilir göstergeleri olmadığı, 58 katılımcı tarafından gerçekleştirilen kopyalama egzersizinin de aynı şekilde sonuç vermediğini buldu. Kopyalama görevi, çizgiler ve noktalardan daha zorlayıcı, ancak dikte yoluyla yazmaktan daha az zorlayıcı – beynin durumuna dair ince, belirsiz işaretler sunuyordu.

Öte yandan, dinleme, anlama ve ardından yazmayı içeren dikte egzersizi daha iyi sonuçlar verdi.

Dr. Ana Rita Matias, dikte görevlerinin daha hassas olduğunu çünkü beynin aynı anda birden fazla şey yapmasını gerektirdiğini söylüyor. Bunlar; dinlemek, dili işlemek, sesleri yazılı forma dönüştürmek ve hareketi koordine etmek. Öte yandan dikte görevleri içinde bile farklılıklar ortaya çıkabilir. Daha uzun, daha az tahmin edilebilir veya dilsel olarak daha zorlayıcı bir cümle, bilişsel kaynaklar üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir.

Bilişsel bozukluk öyküsü olan 38 birey arasında, kısa cümlelerden oluşan daha basit egzersiz dikte görevinde başlangıç ​​zamanı ve vuruş sayısı gruptaki diğerlerinden farklılık gösterdi. Cümleler daha karmaşık hale geldiğinde ise katılımcıları birbirinden ayıran iki değil, üç gösterge ortaya çıktı: el yazısının dikey boyutu, başlangıç ​​zamanı ve süresi.

Bilişsel gerilemenin teşhisi daha karmaşık olsa da araştırmacılar bu sonuçların sağlık profesyonellerinin beyin sağlığını düşük maliyetli ve vücut bütünlüğüne zarar vermeyen, deri veya dokuların içine girerek gerçekleştirilmeyen tıbbi müdahaleleri içermeyen bir şekilde izlemeleri için pratik bir test sunduğuna inanıyor. Araştırmacılar ayrıca çalışmanın, dahil edilen sınırlı popülasyon ve yazma performansı ve hızını etkileyebilecek ilaç kullanımı gibi potansiyel etkilerin dışlanması da dahil olmak üzere bazı sınırlamaları olduğunu belirtiyor.

Matias, "Uzun vadeli hedefimiz, özel veya pahalı ekipman gerektirmeden günlük sağlık hizmetlerine entegre edilebilen, kullanımı kolay, zaman tasarrufu sağlayan ve uygun fiyatlı bir araç geliştirmektir" diye ekliyor.