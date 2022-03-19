Elektronik imza uygulaması başladı
Kimlik doğrulama amaçlı e-imza uygulamasına resmen başlandı. Ancak uzmanlar, elektronik imzanın ıslak imzaya göre daha güvenilir olmasına karşın sakıncaları olduğunu da hatırlatıyor.
Yüz yüze görüşme olmadan, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik imza uyguluması 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Uygulamanın, güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Marmara Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Dijital ortamda yüzde yüz güven olmamasına karşın, e-imza görece daha güvenilirdir. Ancak sertifika ve şifrenizin ele geçirilmesi durumunda, adınıza işlem gerçekleştirilebilir” dedi. Kırık, kimlik hırsızlığı riskini azaltmak için parola koruması ve iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamalarının mutlaka kullanılması gerektiğinin de altını çizdi.
HAPİS CEZASI VAR
Doç. Dr. Kırık, izinsiz elektronik imza oluşturanların bir yıldan üç yıla kadar, sahte elektronik sertifika oluşturanların ya da elektronik sertifikaları taklit edenlerin ise iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ağır para cezasına çarptırılacağını belirtti. Sıkıntı yaşanmaması için herkesin mutlaka uyması gereken kural ise e-imza doğrulama şifresini hiç kimseyle paylaşmamak.
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