Elleri varmış gibi görünüyor; ilk kez fotoğraflandı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 18:50

Güncelleme: 04.04.2024 - 18:50

SS Tasman’ın Tazmanya sularında batmasının 140. yıldönümünü kutlamak için üç dalgıçtan oluşan bir ekip, gemi batığını ziyaret etmeye karar verdi. Tekneye ulaşmadaki teknik zorluklara rağmen ekip, yalnızca enkazın deniz tabanında durduğunu doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda nesli kritik düzeyde tehlike altında olan ve bu durumdan açıkça öfkeli gibi görünen pembe el balığının (Brachiopsilus dianthus) da bir anlık görüntüsünü yakaladı. Bu balıkların en dikkat çekici özellikleri, elleri varmış gibi görünmeleri.

TAMAMEN ŞANS ESERİ

Chip'in aktardığı gibi bu balıklar son derece nadir bir türün üyesi ve Tazmanya açıklarındaki sularda ve Avustralya kıyılarında yalnızca birkaç popülasyon bulunur. Bir proje, sayılarını artırmak için aktif olarak yetiştirme çalışmaları yürütürken, Brad Turner, James Parkinson ve Bob Van Der Velde adındaki üç teknik dalgıç tamamen şans eseri bu grupla karşılaştı.

Pembe el balığının toplam uzunluğu yalnızca 13,6 santimetre ve IUCN’ye göre bu tür yalnızca beş örnek olarak biliniyor. Dahası, son 20 yılda hiç görülmedi. Benzer bir şekilde, dar gövdeli el balığı (Pezichthyscompressus) adı verilen bir başka tür de 1996’dan bu yana ilk kez geçtiğimiz yıl görüldü.

SS Tasman, Kasım 1883'te Tasman Yarımadası açıklarındaki Hypolite Kayası yakınında bir kayaya çarptıktan sonra batan bir buharlı gemiydi. Gemi, daha sonra 100 yıldan uzun bir süre boyunca keşfedilmeden deniz tabanında kaldı.

Tazmanya Üniversitesi Antarktika ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden (IMAS) Doçent Neville Barrett, keşfi “dikkate değer ve son derece değerli” olarak nitelendirdi:

“Pembe el balıklarının, birçok Tazmanya deniz türünün varlığını tehdit eden ısınan kıyı sularına karşı daha derin ve daha serin bir su sığınağında bulunması bize umut veriyor.”

Dalgıçlar, pembe el balığının daha önceki görüntülerinin uzaktan kumandalı ve otonom su altı araçlarıyla çekilmiş olması nedeniyle, bu türün fotoğraflarının insanlar tarafından ilk kez çekildiğini düşünüyor. İlk dalıştan bu yana ekip, el balığının daha fazla görüntüsünü toplamak için enkaz alanına üç kez daha tur attı. Dalgıç Brad, “dalış alanına döndüğümüzde ve ilkinden sadece 10 metre uzakta ikinci bir pembe el balığı görmemiz oldukça heyecan vericiydi” dedi.