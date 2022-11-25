Elon Musk, askıya alınan hesapların Twitter'a geri dönmesi için 'genel af' önerdi
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, birkaç kısıtlama dışında tüm askıya alınan hesapların geri dönmesine izin verecek bir "genel af" teklif etti. Buna göre taciz, nefret dolu içerik ve yanlış bilgilendirme nedeniyle yasaklanan hesapların yeniden çevrimiçi olmasına izin verilebilir.
Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla CEO'su ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, "yasaları çiğnememiş veya korkunç bir istenmeyen e-posta gönderimi yapmamış" hesapların platforma geri dönüşüne izin verilmesini önerdi.
Bu, Musk'ın şimdiye kadarki en büyük politika değişikliklerinden biri olabilir.
TACİZ, YANLIŞ BİLGİLENDİRME, TEHDİT...
Twitter, bir dizi politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir sürü hesabı askıya aldı. Bunların arasında nefret dolu içerikler, taciz, yanlış bilgilendirme, aşırılık, şiddet tehditleri, gizlilik veya telif hakkı ihlali ve daha fazlasına yönelik yasaklar yer alıyor.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; bu hesapların hepsi büyük ihtimalle Musk'ın askıya alınan hesaplar için çıkardığı af kapsamına girecek ve sonuç olarak muhtemelen platforma geri dönecek.
'GENEL AF' ÖNERİSİ
Musk, "Freedom Friday" (Özgürlük Cuması) dediği şeyin parçası olarak şimdiden bir dizi tartışmalı hesabın yeniden çevrimiçi olmasına izin verdi.
Donald Trump, Kathy Griffin ve daha fazlasının hesaplarındaki yasakları kaldıran Musk, Twitter'ın sorunlu tweetlerin görünürlüğünü sınırlayarak erişim özgürlüğüne değil ifade özgürlüğüne odaklanan bir politikayı destekleyeceğini söyledi.
Ancak Musk'ın son tweeti, hesaplardaki yasakları kaldırmanın çok daha yaygınlaşarak daha önce sorunlu olduğuna karar verilen çok sayıda hesabın platforma geri dönmesine izin verilebileceğine işaret etti.
Musk, öneriyi anket de içeren bir tweetle sundu. Tweet, paylaşıldıktan dakikalar sonra yaklaşık yüzde 75'i affı destekleyen yarım milyondan fazla yanıt aldı.
Böyle bir ankette oy kullanan hesapların kaçının meşru olduğunu veya oy veren hesap sayısının, gerçekte kaç kişinin kararı desteklediğiyle bağlantılı olup olmadığını doğrulamanın bir yolu yok.
ANKETLERİ SIK KULLANIYOR
Ancak Musk daha önce de Twitter politikasına karar vermek için anketleri kullanmıştı. Önceki günlerde Musk, Donald Trump'ın platformda tekrar çevrimiçi olmasına izin verilip verilmemesi gerektiğini sormuş ve başabaş giden bir anketin ardından eski ABD başkanının yasağını kaldırmıştı.
Trump, yeni kurtarılan hesabını henüz kullanmadı. Her ikisi de transfobik ifadeler nedeniyle yasaklanan Jordan Peterson ve Babylon Bee'nin hesapları da dahil tekrar açılan diğer hesapların çoğu, yeniden çevrimiçi olmalarına izin verildiğinden beri yoğun şekilde tweet atıyor.
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