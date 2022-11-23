Elon Musk, Twitter'ı 'düzeltmesi' için dünyaca ünlü hacker'ı işe aldı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:32

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçmesiyle birlikte şirkette büyük değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

İş insanı, şirketin başına geçer geçmez 7 bin 500 çalışanını kovdu. Ayrıca ünlü milyarderin personele gönderdiği ültimatom niteliğindeki e-posta da yüzlerce çalışanın istifa etmesine neden oldu.

Önceki gün ise Musk’ın işten çıkarmalara devam ettiği ve daha fazla çalışanla yolları ayırdığı ortaya çıktı. Hatta mevcut ve eski çalışanlardan yaşananların Twitter’ın çöküşüne neden olabileceği açıklamaları bile geldi.

ÜNLÜ HACKER ARTIK TWITTER'DA

WebTekno'da yer alan habere göre; Musk, son olarak iOS jailbreak’leri geliştirmesiyle, PlayStation 3’e tersine mühendislik yapmasıyla tanınan dünyaca ünlü hacker George Hotz'u işe aldı.

Hotz ayrıca, Tesla otopilotuna benzer bir sürüş asistanını diğer tüm otomobillere getirmeyi amaçlayan Comma.ai’ın kurucusu.

GEÇMİŞTE ANLAŞAMAMIŞLARDI

İkili daha önce bazı gerilimler yaşamıştı. Ünlü bilgisayar programcısı, 2015’te yaptığı açıklamalarda, Musk’ın onu Tesla’da işe almaya çalıştığını, ancak daha sonra şartları sürekli olarak değiştirdiğini belirtmişti.

Hotz, bunun ardından Musk’la yaşadığı gerginlik sonucunda ise Comma.ai’ı kurmuştu. Tesla da Commo.ai’ın sürüş sisteminin kendi otopilot sistemini geçmesinin oldukça zor olduğunu açıklamıştı. Hotz da Musk ve Tesla’yı yanıltmak için bu girişime başladı.

Peki Hotz ile Musk şimdi neden ekip olma kararı aldı? TechCrunch’a göre sebeplerden biri Hotz’un şu sıralarda fazladan zamanının olması. Geçen ay yapılan açıklamalara göre ünlü hacker’ın Comma.ai’daki bazı işleri şu an için bitmiş durumda.

MUSK’IN YENİ PLANININ BİR PARÇASI OLABİLİR

Ünlü bilgisayar programcısı, geçen hafta Musk’ın çalışanlara gönderdiği ‘çok çalışın’ mesajına destek verdiğini söylemiş, ardından ise "San Francisco’daki masraflarım karşılanırsa Twitter’da 12 hafta staj yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Musk da bu gönderiye “Peki, hadi konuşalım” yanıtını vermişti.

Hotz, bugün yaptığı açıklamada ise platformdaki ‘staj’ olarak nitelendirdiği görevine başladığını duyurdu. Ünlü bilgisayar programcısı, kısa süreli görevinin Twitter’ın arama bölümünün başında olmakla ve burayı geliştirmekle geçeceğini söylüyor.