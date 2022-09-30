Elon Musk, Cybertruck’ın suda gidebileceğini duyurdu

30 Eylül 2022 Cuma, 10:12

Ünlü iş insanı, aracın kısa süreliğine tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olacağını; böylece göl, nehir ve denizde gidebileceğini ifade etti. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yönetiminde faaliyet gösteren ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019 yılında ‘Cybertruck’ ismi verilen kamyonetini tanıttı. İlk olarak 2021 yılında çıkması beklenen elektrikli araç, tedarik zincirindeki sorunlar gibi nedenlerden dolayı ise bir türlü yollara çıkamadı.

Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan otomobil için heyecanlı bekleyiş sürerken şimdi de Musk’tan yeni açıklamalar geldi. 51 yaşındaki girişimci, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cybertruck ile ilgili oldukça ilginç detaylar paylaştı.

'ARAÇ KISA SÜRELİĞİNE BİR TEKNE GÖREVİ ÜSTLENECEK'

Webtekno'nun haberine göre ünlü milyarder, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımda Cybertruck’ın tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olacağını ifade etti. Musk’ın tam açıklamaları ise şu şekildeydi: “Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne görevi görecek kadar su geçirmez olacak. Böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri geçebilecek.”

Musk, genellikle video oyunları ve filmlerde gördüğümüz bu özelliğin ardındaki sebep ile ilgili de bir açıklamada bulundu. İş insanına göre su geçirmez olmasındaki sebep, otomobilin SpaceX’in Teksas eyaletinde bulunan Starbase isimli tesisten aradaki kanal yoluyla yakındaki South Padre isimli adaya geçmesinin gerekmesi.

Bu tarz bir özelliği ilk kez bir kamyonette görmüyoruz. ABD merkezli bir diğer elektrikli otomobil üreticisi Rivian da ağustos ayında Twitter üzerinden paylaştığı bir videoda R1T isimli aracının bir havuzdan rahatça geçebildiğini gösteren bir test videosu paylaşmıştı.

2019’da tanıtılan Cybertruck’ın en başta 2021’de çıkacağı söylense de daha sonra çıkan tedarik sorunları nedeniyle önce 2022’ye daha sonra ise 2023’e ertelendiği duyurulmuştu. Musk da geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, heyecanla beklenen pick-up’ın 2023’ün ortasında yollarda olacağını ifade etmişti.