Elon Musk'ın Tesla robotu hakkında merak edilen her şey

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:56

Optimus robotu, şirketin sürücüsüz araçlarıyla bazı benzerlikler gösterecek. Ve aslında, Optimus olarak bilinen robot, Tesla'nın çılgınca popüler olan sürücüsüz otomobillerinde kullanılan aynı sensörler ve yonga setleriyle üretildi.

Dünyanın en zengin kişisi 2021'de robot konseptini ilk kez tanıttığında, şirketin sunduğu slaytlarda robotun 1,72 metre boyunda ve yaklaşık 57 kilogram ağırlığında olacağını belirtti.

Independent Türkçe'nin haberine göre Tesla, robotun 68 kilogram kaldırabileceğini, 20 kilogram taşıyabileceğini ve saatte 8 kilometre hızla gidebileceğini iddia etti. Musk, robotun insanların ondan kaçabileceği ve onu alt edebileceği şekilde tasarlanacağını söyleyerek espri yaptı.

Tesla'nın Autopilot kameraları robotun kafasına yerleştirilecek ve ayrıca yararlı bilgiler için bir ekrana sahip olacak.

China Cyberspace dergisi için yazdığı bir makalede Musk, Optimus'un "tekrarlayan, sıkıcı ve tehlikeli görevlerde" insan emeğinin yerini almak üzere tasarlandığını yazdı.

Fakat vizyonu, yemek pişirmek, çimleri biçmek ve yaşlılara bakmak gibi eylemlerle milyonlarca haneye hizmet etmek.

İnsansı bir robotun ilk örneği bu yıl piyasaya sürülüyor

Bu hedefe ulaşmak için robotların yeterince akıllı olacak şekilde evrimleşmesi ve bizim de robotları seri üretme becerisine sahip olmamız gerekiyor. "4 tekerlekli robotlarımız" olan otomobillerimiz, insanların seyahat etme ve hatta yaşama biçimlerini değiştirdi. Bir gün sürücüsüz otomobil (yani gerçek dünyadaki yapay zeka) sorununu çözdüğümüzde, yapay zeka teknolojisini insansı robotlara genişletebileceğiz ve bu da otomobillerden çok daha geniş bir uygulama alanına sahip olacak.

İnsansı bir robotun ilk örneğini bu yıl piyasaya sürmeyi, bu robotun zekasını geliştirmeye ve büyük ölçekli üretim sorununu çözmeye odaklanmayı planlıyoruz.

Bundan sonra, üretim arttıkça ve maliyetler düştükçe insansı robotların kullanışlılığı her yıl artacak. Gelecekte, bir ev robotu bir arabadan daha ucuz olabilir.

Belki de 10 yıldan kısa sürede insanlar anne babalarına doğum günü hediyesi olarak robot alabilecek.

Musk, robotun ilk örneğini 30 Eylül'de şirketin her yıl düzenlediği Yapay Zeka Günü'nde tanıtacak.