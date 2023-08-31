Elon Musk duyurdu: Twitter'a (X) sesli ve görüntülü sohbet geliyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, attığı bir tweet ile X'e (eski adıyla Twitter) yeni gelecek olan özelliği açıkladı. Artık X üzerinden kullanıcılar sesli ve görüntülü konuşabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:25
Elon Musk duyurdu: Twitter'a (X) sesli ve görüntülü sohbet geliyor
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Elon Musk geçen yıl Twitter'ı belli bir ücret karşılığında satın almıştı. Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra platform yeni bir dönüşüm sürecine girmişti. Adı X olarak değiştirilen platformu Musk "her şey uygulaması" olarak geliştirmek istiyor. Çin'de popüler olan WeChat uygulamasından ilham alarak, ödeme hizmetleri, anlık mesajlaşma ve sosyal medya gibi farklı özellikleri bir araya getirme vizyonuyla hareket ediyor.

MUSK TWİTTER'I BANKAYA DA ÇEVİRİYOR

Musk'ın planları arasında, kullanıcıların platform üzerinden hisse senedi ve kripto para ticareti yapabilmesine izin vermek de bulunuyor. Özellikle, Twitter'ın eToro ve TradingView gibi platformlarla işbirliği yaparak kullanıcıların zaman çizelgelerindeki bilgilere dayanarak hızla işlem yapabilmelerini sağlama fikri öne çıkıyor.

ŞİMDİ DE SESLİ VE GÖRÜNTÜLU KONUŞMA GELİYOR

Şimdi ise Musk attığı yeni bir Tweet ile birlikte platforma yeni gelecek olan sesli ve görüntülü konuşma hizmetini açıkladı. Kullanıcılar telefon numarası gerekmeden platform üzerinden sesli ve görüntülü bir şekilde sohbet edebilecekler.


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