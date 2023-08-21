Elon Musk, X'i 'harika bir sosyal medya' platformu yapmak istiyor

Twitter'ın X'e dönüşüm mimarı Elon Musk, sosyal medya platformları hakkında açıklama yaptı. Musk'a göre şu anda piyasada harika bir sosyal medya platformu yok.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:52
Elon Musk, X'i 'harika bir sosyal medya' platformu yapmak istiyor
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X'in başına geçtiğinden beri eleştirilen Elon Musk, mevcut sosyal medya platformları hakkında açıklamada bulundu. Musk'a göre şu anda harika bir sosyal medya platformu yok ve elinde bulunan X ile bunu başarmak için uğraşıyor. 

Konu hakkında yaptığı açıklamada, Musk'ın istediği bir sosyal ağ yok. Bunun için X'i satın alan ve onu istediği gibi şekillendiren Musk'ın pek çok hamlesi eleştiriliyor. Yine de ünlü CEO, bunlardan etkilenmemiş görünüyor zira X'in ilerleyen dönemde daha da değişmesi planlanıyor.

 

Başarılı ya da başarısız olabileceklerini söyleyen Elon Musk, X için elinden geleni yapacağını söylüyor.


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