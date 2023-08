Elon Musk, X'i 'harika bir sosyal medya' platformu yapmak istiyor

X'in başına geçtiğinden beri eleştirilen Elon Musk, mevcut sosyal medya platformları hakkında açıklamada bulundu. Musk'a göre şu anda harika bir sosyal medya platformu yok ve elinde bulunan X ile bunu başarmak için uğraşıyor.

Konu hakkında yaptığı açıklamada, Musk'ın istediği bir sosyal ağ yok. Bunun için X'i satın alan ve onu istediği gibi şekillendiren Musk'ın pek çok hamlesi eleştiriliyor. Yine de ünlü CEO, bunlardan etkilenmemiş görünüyor zira X'in ilerleyen dönemde daha da değişmesi planlanıyor.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.



We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.