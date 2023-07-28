Elon Musk geri adım attı: Twitter'da sadece 'karanlık mod' olmayacak

Twitter'ın sahibi ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'da sadece 'karanlık mod'un olacağını açıklamıştı. Karar birçok kullanıcı tarafından tepki ile karşılandı. Musk kararından geri adım attı. Twitter'da diğer modlar da kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:52
Elon Musk geri adım attı: Twitter'da sadece 'karanlık mod' olmayacak
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Elon Musk, Twitter'ın yakında sadece karanlık modu kullanıcılarına sunacağını belirterek bu değişimin her açıdan daha iyi olacağını ifade etmişti.

Ancak, siyah zemin üzerine açık renkli metinlerin okunmasının zorluğunu vurgulayan birçok kullanıcı karanlık moda geçmek istemediklerini dile getirdi. 

Tepkiler sonucunda Musk yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında "Pek çok kişi aydınlık modun kalmasını istedi. Biz de yapacağız. ancak karanlık mod varsayılan olacak, loş tema silinecek" dedi.

Musk'ın da açıklamasında belirttiği gibi artık Twitter'ın 2 adet teması bulunacak. Bu temalardan karanlık olanı varsayılan olarak yer alacak. Ancak kullanıcılar istedikleri zaman aydınlık moda geçebilecekler. Loş tema seçeneği ise uygulamadan kaldırılacak. 


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