Elon Musk geri adım attı: Twitter'da sadece 'karanlık mod' olmayacak
Twitter'ın sahibi ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'da sadece 'karanlık mod'un olacağını açıklamıştı. Karar birçok kullanıcı tarafından tepki ile karşılandı. Musk kararından geri adım attı. Twitter'da diğer modlar da kalacak.
Elon Musk, Twitter'ın yakında sadece karanlık modu kullanıcılarına sunacağını belirterek bu değişimin her açıdan daha iyi olacağını ifade etmişti.
Ancak, siyah zemin üzerine açık renkli metinlerin okunmasının zorluğunu vurgulayan birçok kullanıcı karanlık moda geçmek istemediklerini dile getirdi.
Tepkiler sonucunda Musk yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında "Pek çok kişi aydınlık modun kalmasını istedi. Biz de yapacağız. ancak karanlık mod varsayılan olacak, loş tema silinecek" dedi.
Musk'ın da açıklamasında belirttiği gibi artık Twitter'ın 2 adet teması bulunacak. Bu temalardan karanlık olanı varsayılan olarak yer alacak. Ancak kullanıcılar istedikleri zaman aydınlık moda geçebilecekler. Loş tema seçeneği ise uygulamadan kaldırılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- UEFA'dan, Barcelona'ya geçici izin
- Ankara'da yerel seçim mücadelesi
- 'Değişim' paylaşımının ardından dikkat çeken kulis
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Deprem yardımlarını çalan polis: Kaybolmasın diye aldım
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!
- 'Değişimin' yol haritasını ilk kez anlattı
- Enflasyona büyük zam!