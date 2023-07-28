Elon Musk açıkladı: Twitter'da sadece 'karanlık mod' olacak
Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından açıklanan bilgilere göre platform artık sadece 'Karanlık Mod' özelliğinde kullanılabilecek.
Elon Musk'ın Twitter'daki 'Karanlık Mod'un platformdaki ana tema olması gerektiğini ve 'Aydınlık' versiyonunun gereksiz olduğunu açıkladı. Musk, bu sabah yaptığı açıklamada Twitter'ın yakında sadece karanlık moda sahip olacağını ve bu durumun her açıdan daha iyi olacağını belirtti.
Ancak, siyah arka plan üzerine açık renkli metinlerin okunmasının zorluğu nedeniyle, pek çok kişi Twitter'dan karanlık modu varsayılan olarak koymasını istemediğini ifade etti.
Twitter şu anda kullanıcılara açık mod, koyu mavi / gri arka plana sahip "loş" ayar ve tamamen siyah olan "ışıklar kapalı" olmak üzere birkaç farklı arka plan seçeneği sunuyor.
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