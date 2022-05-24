Elon Musk 'gizli bir Instagram hesabı' olduğunu açıkladı

24 Mayıs 2022 Salı, 15:23

Dünyanın en zengin insanlarından olan ve yaptığı her açıklamayla gündem olan Elon Musk, Twitter'da yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Hakkındaki bir paylaşımı yanıtlayan Elon Musk, gizli bir Instagram hesabına sahip olduğunu açıkladı.

WebTekno'nun haberine göre; bazı insanlar, Elon Musk'ın Twitter hesabını Pranay Pathole isimli bir mühendisin yönettiğine inanıyor. Bunun nedeniyse Elon Musk'ın Pranay Pathole'ün paylaşımlarına çok fazla cevap veriyor olması.

Hatta yanıtların toplamını sayanlar bile oldu. Yapılan incelemelere göre Musk, Pathone'ün paylaşımlarına en az 400 kez cevap verdi. İşte bu da ikili arasında böyle bir bağ olduğuna inanılmasına neden oldu.

Bazıları ise bunun tam tersini düşünüyordu. İnanışa göre Elon Musk, Pranay Pathole ismiyle sahte hesap kullanıyordu.

"NE SAÇMA BİR MANTIK!"

Pathole, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda bazı insanların söz konusu hesabı Elon Musk'ın yönettiğine inandığını söyledi. Bunun saçma olduğunu belirten mühendis, Elon Musk'ın bu kadar meşgulken birden çok Twitter hesabını yönetecek zamanı bulmasının pek de mantıklı olmadığını ifade etti.

İşte Elon Musk da tam olarak bu paylaşıma yanıt vererek gizli bir Instagram hesabına sahip olduğunu açıkladı.

Pathole'ün paylaşımını yanıtlayan Elon Musk, ikinci bir Twitter hesabına sahip olmadığını ancak gizli bir Instagram hesabına sahip olduğunu söyledi.

Peki Elon Musk neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordu?

Milyarder iş insanı, arkadaşlarından gelen bağlantılara güvenle tıklayabilmek için böyle bir şey yaptığını belirtti. Aslında bu mantıklı bir yaklaşım çünkü bilgisayar korsanlarının Instagram üzerinden sahte bağlantılar gönderdikleri ve bu bağlantılarla kullanıcıların hesaplarını çaldıkları uzun zamandır bilinen bir durum.