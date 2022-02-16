Elon Musk, Mars yolculuğunun simülasyonunu yayınladı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 12:46

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 2030'dan itibaren başlatılması beklenen Mars gezegenine yönelik insanlı görevin simüle edildiği bir animasyon paylaştı.

Musk, videoya yer verdiği Twitter paylaşımında "Tamamen ve hızla yeniden kullanılabilen araçlar insanlığın yıldızları keşfedeceği bir geleceğin anahtarıdır. Bizim yaşam süremiz içinde bu gerçek olacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre; videoda, Starship roketi ve Super Heavy yardımcı roketinin yörüngede yakıt ikmali yaptıktan sonra yolculuğa devam etmeden önce uzay limanından fırlatılışı gösteriliyor.

7 ay süren yolculuk sonucunda Starship ve Super Heavy'nin Mars'a dikey iniş yaptığı görülen videoda, roketlerin bir sonraki görevlerde kullanılabildiği fark ediliyor.

Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken Musk ise Mars'ta bir kent kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.