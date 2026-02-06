Elon Musk, SpaceX'in telefon geliştirmediğini açıkladı

Reuters, Amerika merkezli uzay şirketi SpaceX'in özel internet bağlantısına sahip bir telefon geliştirdiğine yönelik iddialara yer vermişti. Bu haberlerin hızla yayılmasının ardından Elon Musk X'te bir paylaşımın altına şirketin böyle bir telefon geliştirmediğini yazdı.

Ortaya atılan iddialarda şirketin yöneticilerinin konuyla ilgili görüştüğü ancak net bir sonucun olmadığı yazılmıştı.

Şirketin CEO'su ve kurucusu olan Elon Musk, X platformu üzerinden Reuters'ın durmaksızın yalan söylediğini yazarken, telefonu da geliştirmediklerini özellikle belirtti. Musk, daha önce de SpaceX'in bir telefon geliştirmesinin ihtimal dışı olmadığını ancak şu anda gündemde olmadığını da söylemişti.