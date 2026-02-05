SpaceX, Starlink bağlantısı sunan telefon geliştiriyor olabilir

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX için yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters tarafından ortaya atılan bu iddia, şirketin direkt Starlink bağlantısına sahip akıllı telefonlar sunması üzerine oluyor.

Starlink ile dünyanın pek çok ülkesine uzaydan internet bağlantısı sağlayan şirket bir süredir bunu T-Mobile ile standart telefonlara da getirmek istiyordu.

SpaceX'in bu Starlink destekli telefonu için doğrudan cihazlara internet bağlantısı getirecek olması öngörülüyor.

Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı haberinde SpaceX'in planları arasında Starlink uydu internet ağına bağlı ve diğer akıllı telefon modelleriyle de rekabet edecek güçte bir mobil cihaz geliştirmek var.

Cihazın ne zaman geliştirileceği ya da nasıl bir tasarıma sahip olacağı netleşmedi.