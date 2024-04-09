İnsan beyninden 2 bin kat daha hızlı süper bilgisayar piyasaya çıkıyor

Western Sydney Üniversitesindeki bilim insanları geçen aralık ayında insan beynini taklit eden ve onu geçen bir süper bilgisayar geliştirdiklerini duyurmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 11:37
İnsan beyninden 2 bin kat daha hızlı süper bilgisayar piyasaya çıkıyor
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İnsana benzeyen yapay zeka algoritmaları ya da süper bilgisayarlara yönelik çabalar sürerken, Avustralya'daki Western Sydney Üniversitesindeki bilim insanları ilginç bir buluşa imza attıklarını duyurmuştu, şimdi Deep South adı verilen bu süper bilgisayar piyasaya sürülecek. Açıklandığı kadarıya süper bilgisayar nisan ayı sonuna kadar piyasaya sürülecek.

Bilim insanları 2023 aralık ayında DeepSouth adını verdikleri bir süper bilgisayarı geliştirdikleri haberleriyle gündeme geldiler. Bu cihazın insan beynine en çok yaklaşan süper bilgisayar olduğu aktarılmıştı.

İNSAN BEYNİNİ SİMÜLE EDEBİLEN DÜNYANIN İLK SÜPER BİLGİSAYARI

Yapılen testlerin açıklanan sonuçlarına göre DeepSouth, tam ölçekli insan beynini başırılı bir şekilde simüle edebiliyor. Bu da zihnin derinliklerini anlamaya yardımcı olacak çok önemli bir buluş olarak kayıtlara geçiyor. 

DeepSouth aynı zamanda saniyede 228 trilyon veri işlemesi yapabiliyor. Bu süper bilgisayar, nöron ve sinaps bağlarının yani sinir sistemimizi oluşturan biyolojik yapıların insan beyni ölçeğinde simüle edilebilen dünyanın ilk süper bilgisayarı. 

Bu cihaz insan beyninin biyolojik süreçlerini taklit ederek nöromorfik hesaplama yaklaşımına ait olarak görülüyor. Nöromorfik hesaplama; beyin-benzeri hesaplama biçimlerini simüle etmeyi hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. Bu, genellikle, beynin paralel bilgi işleme, enerji verimliliği ve adaptif öğrenme yeteneklerini taklit etmek için donanım ve yazılım tasarımlarını içeriyor. 

Western Sydney'deki Uluslararası Nöromorfik Sistemler Merkezi direktörü Profesör André van Schaik çalışmayla ilgili şunları söyledi:

 "Grafik İşlem Birimleri (GPU'lar) ve çok çekirdekli Merkezi İşlem Birimleri (CPU'lar) kullanan standart bilgisayarlarda "spiking" sinir ağlarını simüle etmek çok ağır ve yoğun güç gerektiriyor. Bizim sistemimiz bunu değiştirecek."  

DeepSouth adı, IBM'in Deep Blue'su ve TrueNorth isimlerinden ilham alıyor.

Öte yandan normalde süper bilgisayarlar çok fazla yer kaplıyor ve çalışmak için çok büyük miktarlarda elektrik gücünden besleniyor. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Hewlett Packard Enterprise Frontier, saniyede bir kentilyonun biraz üzerinde işlem gerçekleştirebilir. Bu süper bilgisayarın çalışması için 22.7 megawatt gerekiyor. İnsan beyni ise aynı işlemleri 20 watt ile çalışabilir ve beynimizin ağırlığı yaklaşık 1.3 kilogramla 1.4 kilogram arasında değişir, yani oldukça hafiftir.

Nöromorfik bilgisayarlar, basit, temel işlemcilerden, beynin nöronları ve sinapsları gibi davranabilen, oluşan karmaşık ağlara dayanıyor. Bunun temel avantajı, bu makinelerin doğası gereği “paralel” olması oluyor. DeepSouth'un nöromorfik devresi ise hepsi paralel çalışabilen basit işlemcilerden oluşan ağlardan oluşuyor. Sinapslar aracılığıyla birbirine bağlanan beyindeki farklı nöronların aynı anda çalışabilmesi mantığına dayanıyor bir nevi taklit ediyor.

Sistem ölçeklenebilir olacak ve Python programlama dili kullanılarak ön uçtan kolayca yeniden programlanabilecek, yani araştırmacılar donanımın kendisini yakından anlamadan teknolojiden yararlanabilecekler.


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