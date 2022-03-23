Elon Musk tarih verdi: Starship uzaya fırlatılacak
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay aracı Starship'in ilk yörüngesel uçuşunu mayısta gerçekleştireceğini öngörüyor.
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.
Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.
NASA, 2025'te astronotları aya indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.
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